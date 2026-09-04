ಶುಕ್ರನ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಹು, 3 ರಾಶಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಜಾಕ್ಪಾಟ್..ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಯೋಗ ಪಕ್ಕಾ
ಜಾತಕದ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರನ ದಿಕ್ಕು 3 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಯೋಗವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತವೆ? 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜಾತಕವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಮೇಷ: ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ನೀವು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ಹೂಡಿಕೆ, ಲಾಭ ಹಂಚಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿ. ಕಾನೂನು ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಔಪಚಾರಿಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮೌಖಿಕ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಡಿ, ಆದರೆ ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳು ಆರೋಗ್ಯ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವುದರಿಂದ, ಆಹಾರ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಗದು ಹರಿವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ, ಸಂಪತ್ತು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಯುವಕರಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಯುವಕರಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು. ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅಥವಾ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ವಾತಾವರಣವೂ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ನೀವು ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬೆಂಬಲವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಪ, ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳು ಸಹ ಅನಗತ್ಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಣ, ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳು ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಸಮಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೆಚ್ಚಗಳಿಂದಾಗಿ, ನೀವು ಉಳಿತಾಯದಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರನ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಹು ಬುದ್ಧಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ನಗದು ಹರಿವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರ, ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯದ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.