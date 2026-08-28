ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ: ಅಮಲ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್, ಅದೃಷ್ಟ
ಬರಲಿರುವ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11, 2026 ರಂದು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಬುಧನು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ 'ಅಮಲ ರಾಜಯೋಗ' ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
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ಅಮಲ ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ: ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರಹಸ್ಯ!
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಮಲ ರಾಜಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜಯೋಗ. 'ಅಮಲ' ಅಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧತೆ. ಈ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಕೀರ್ತಿ, ಶಾಶ್ವತ ಸಂಪತ್ತು, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ வளர்ச்சி ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಬುಧನ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನವು ಸೇರಿ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ:
- ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ: ಬುಧನು ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.
- ಪಿತೃಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ: ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನದಂದು ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.
- ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳು: ಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಲ್ಲ ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಾತಾವರಣವಾಗಿದೆ.
ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಈ ಯೋಗದಿಂದ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಹೊಡೆಯಲಿರುವ ಆ 4 ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ
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Image Credit : Asianet News
1. ವೃಷಭ ರಾಶಿ (Taurus) - ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣದ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳು!
- ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವ: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅಮಲ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವ ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ, ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಧನಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ.
- ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಶುರು ಮಾಡಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ.
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2. ಮಿಥುನ ರಾಶಿ (Gemini) - ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ!
- ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವ: ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ, ಮನೆ, ವಾಹನ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದೆ.
- ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಲಾಭ: ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ.
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Image Credit : Asianet News
3. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ (Virgo) - ಸ್ವಂತ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ: ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮುರಿದು ಜಾಕ್ಪಾಟ್!
- ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವ: ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧ ಸೇರಿ ಈ ಯೋಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಲಿದೆ.
- ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ: ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರು ಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ.
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Image Credit : Asianet News
4. ಮಕರ ರಾಶಿ (Capricorn) - ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವ ಅದ್ಭುತ ಸಮಯ!
- ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವ: ಭಾಗ್ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಮಲ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ.
- ವೃತ್ತಿಪರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ: ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ.
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