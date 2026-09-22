Aloo Puri Recipe: ಮೈದಾ ಬಳಸದೆ ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುವಂತಹ ಸಾಫ್ಟ್ ಪೂರಿ ಮಾಡೋದು ಈಗ ತೀರಾ ಸುಲಭ. ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ರುಚಿಕರ ಮಸಾಲೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಗು ಅಥವಾ ಚಟ್ನಿ ಬೇಡ. ಹಾಗೆಯೇ ಸವಿಯಬಹುದು! ಮಕ್ಕಳ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೂ ಇದು ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದ ತಿಂಡಿ.
ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾಗೂ ರುಚಿಕರವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ‘ಆಲೂ-ರವಾ ಮಸಾಲಾ ಪೂರಿ’ ಮಾಡುವ ಸರಳ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ರವೆ (ಮೀಡಿಯಂ ಅಥವಾ ಚಿರೋಟಿ ರವೆ): ½ ಕಪ್
ನೀರು: ½ ಕಪ್ (ರವೆ ನೆನೆಸಲು)
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ: 2 ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ್ದು (ಬೇಯಿಸಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ದು)
ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು: 1 ರಿಂದ 1¼ ಕಪ್ (ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು)
ಗರಂ ಮಸಾಲಾ: ½ ಚಮಚ
ಅಚ್ಚಖಾರದ ಪುಡಿ: ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು (ಅರ್ಧ ಚಮಚ)
ಜೀರಿಗೆ: ½ ಚಮಚ
ಅಜ್ವಾನ್ (ಓಂ ಕಾಳು): ½ ಚಮಚ
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು: ಸ್ವಲ್ಪ (ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು)
ಉಪ್ಪು: ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
ಎಣ್ಣೆ: ಕರಿಯಲು ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು
ಮಾಡುವ ಸರಳ ವಿಧಾನ
ಹಂತ 1: ರವೆ ನೆನೆಸಿ
ಒಂದು ಅಗಲವಾದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ½ ಕಪ್ ರವೆ ಮತ್ತು ½ ಕಪ್ ನೀರು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ. ರವೆ ಮೆತ್ತಗಾಗಲು 2 ರಿಂದ 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ.
ಹಂತ 2: ಮಸಾಲೆ ಮಿಶ್ರಣ ತಯಾರಿಕೆ
ರವೆ ನೆನೆದ ನಂತರ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಬೇಯಿಸಿ ಪುಡಿಮಾಡಿಕೊಂಡ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ. ನಂತರ ಗರಂ ಮಸಾಲಾ, ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಅಜ್ವಾನ್, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದಾಗುವಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ.
ಹಂತ 3: ಹಿಟ್ಟು ನಾದಿಕೊಳ್ಳಿ
ಈಗ ಈ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ನೀರು ಹಾಕದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಪೂರಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದಕ್ಕೆ ಕಲಸಿಕೊಳ್ಳಿ (ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ರವೆಯ ನೀರಿನಂಶವೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ). ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಾದಿದ ಮೇಲೆ 2 ರಿಂದ 5 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ.
ಹಂತ 4: ಪೂರಿ ಲಟ್ಟಿಸಿ
ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಗಾತ್ರದ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿಕೊಂಡು, ತೀರಾ ತೆಳುವಾಗಿಯೂ ಇರದಂತೆ ಮತ್ತು ತೀರಾ ದಪ್ಪವಾಗಿಯೂ ಇರದಂತೆ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂರಿಗಳನ್ನು ಲಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಹಂತ 5: ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯಿರಿ
ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಲು ಇಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ನಂತರ ಉರಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮಕ್ಕೆ (ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್) ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪೂರಿಯನ್ನು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಿಡಿ. ಪೂರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬಿ, ಎರಡೂ ಬದಿ ಹೊಂಬಣ್ಣ (ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್) ಬರುವವರೆಗೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಕರೆದು ತೆಗೆಯಿರಿ.
ಈ ಪೂರಿಯೊಳಗೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಗು ಅಥವಾ ಚಟ್ನಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಹಾಗೆಯೇ ತಿನ್ನಲು ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೈದಾ ಬಳಸುವ ಬದಲು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ರವೆ ಬಳಸಿರುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹಾಗೂ ಪೂರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಗಮನಿಸಿ
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಗಂಟುಗಳಿರಬಾರದು: ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಣ್ಣ ಗಂಟುಗಳು ಉಳಿದರೂ ಪೂರಿ ಲಟ್ಟಿಸುವಾಗ ಹರಿದು, ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಬ್ಬುವುದಿಲ್ಲ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಬಳಸಬೇಡಿ: ರವೆ ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶವೇ ಸಾಕಾಗುವುದರಿಂದ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸುವಾಗ ಬೇರೆ ನೀರು ಹಾಕಬೇಡಿ. ಹಿಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಪೂರಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳದೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.