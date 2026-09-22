ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ಈ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನು ಇಂದಿನ ಯುವಜನತೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇವೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿವೆ.
ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಬ್ರೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿದ ಅವಕಾಡೊ ಹಚ್ಚಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ರಸ ಸೇರಿಸಿದರೆ ರುಚಿಯಾದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಡಿ. ಇದು ಜೆನ್-ಜಿ (Gen Z) ಯುವಜನತೆಯ ಫೇವರಿಟ್.
ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತೇ ಓಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಲು ಅಥವಾ ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ತಿಂದರೆ ಸಮಯವೂ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದು.
ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಲು ಸೇರಿಸಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡ ಸ್ಮೂತಿ ಮೇಲೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ, ನಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಸವಿಯುವುದು ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್.
ಬ್ರೆಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಒಡೆದು ಹಾಕಿ ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನೋಡಲು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವೋ, ತಿನ್ನಲು ಅಷ್ಟೇ ರುಚಿಕರ.
ಸೇಬು ಹಣ್ಣನ್ನು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಪೀನಟ್ ಬಟರ್ ಮತ್ತು ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿ ತಿನ್ನುವುದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭರಿತ ಕ್ವಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
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