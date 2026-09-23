ಅನ್ನವನ್ನು ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ ಗಂಜಿ ಬಸಿಯುವ ವಿಧಾನಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದಾಗ ಕೆಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನಷ್ಟವಾದರೆ, ಕುಕ್ಕರ್ ವಿಧಾನವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಕೇವಲ ಬೇಯಿಸುವ ವಿಧಾನವಲ್ಲದೆ, ಅಕ್ಕಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಬೇಯಿಸುವ ಸಮಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
Pressure Cooker Rice vs Boiled Rice Which is healthier: ನೀವು ಅನ್ನವನ್ನು ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕೇ? ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕೇ? ಯಾವ ಅಡುಗೆ ವಿಧಾನವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನಷ್ಟವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ? ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ
ಅನ್ನ ಬೇಯಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು?
ಮನೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಅನ್ನ ಬೇಯಿಸುವ ವಿಧಾನವು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರೈಸ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ, ಅಕ್ಕಿ ಬೇಯಿಸಿದ ನಂತರ ನೀರು ಸೇರಿಸುವ ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಅಡುಗೆ ವಿಧಾನವು ಅನ್ನದಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಯಿಸುವುದರಿಂದ ಪಿಷ್ಟದ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಬಳಸುವ ಅಕ್ಕಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸುತ್ತೇವೆ, ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಯಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಬೇಯಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆಯೇ ಎಂಬುದು ಅನ್ನದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಹೇಗೆ ಬೇಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೇಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅದನ್ನು ತಿಂದ ನಂತರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಏರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೈಸ್ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳು ಕೆಟ್ಟವು ಮತ್ತು ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನ ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎರಡೂ ವಿಧಾನಗಳ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ.
ನೀವು ಪಾತ್ರೆಯ ಮೂಲಕ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ನಾವು ಇದನ್ನು ಪಾರ್ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ, ಇದು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ ನಂತರ ಉಳಿದ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಗಂಜಿಯೊಂದಿಗೆ ತೊಳೆಯಲ್ಪಡುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಪಾರ್ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ಬಿ-ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತವೆ. ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಗೈಡ್ ಹೇಳುವಂತೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಬಿ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನದ ವಿಧಾನವು ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಿಷ್ಟವು ಹೇಗೆ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ ಪಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ ಪಿಷ್ಟದ ಮಟ್ಟಗಳು ಅಡುಗೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನ ಎಂದರೆ ಪಿಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಅಕ್ಕಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ತಪ್ಪು. ಪಿಷ್ಟವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳೆದುಹೋಗಿಲ್ಲ. ಕಡಿತದ ಪ್ರಮಾಣವು ಅಕ್ಕಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದರೆ...
ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಯಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಅಕ್ಕಿ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನಿಂದ ಬೇಯಿಸುವುದರಿಂದ, ನಾವು ಗಂಜಿಯನ್ನು ಸೋಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಹೊರಗೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಅಕ್ಕಿ ಹೆಚ್ಚು ಪೌಷ್ಟಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ನಿಜವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಮಾತ್ರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಿಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಅಕ್ಕಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿಷ್ಟದ ಸ್ವರೂಪ, ಅಕ್ಕಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಲಿಶ್ ಆಗಿದೆ, ಬೇಯಿಸುವ ಸಮಯ ಮತ್ತು ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಪ್ರಮಾಣ ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಅಕ್ಕಿಗಳ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ (GI) ಮೌಲ್ಯವು 48 ರಿಂದ 93 ರವರೆಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಉದ್ದ ಧಾನ್ಯದ ಅಕ್ಕಿ (ಬಾಸ್ಮತಿಯಂತಹ) ಸಣ್ಣ ಧಾನ್ಯದ ಅಕ್ಕಿಗಿಂತ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಕಂದು ಅಕ್ಕಿ ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ GI ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಅಡುಗೆ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದು ಸಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಜವಲ್ಲ.