ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ರುಚಿಯ ಸಂಗಮ: ಹಬ್ಬದೂಟಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ನೀಡುವ ‘ಹೆಸರುಬೇಳೆ - ತೆಂಗಿನ ಹಾಲಿನ ಪಾಯಸ’!
ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಡಗರದ ಜೊತೆಗೆ ಬಗೆಬಗೆಯ ಖಾದ್ಯಗಳ ಸಂಭ್ರಮವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭವಿರಲಿ, ಹಬ್ಬವಿರಲಿ ಅಲ್ಲಿ ‘ಪಾಯಸ’ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಡುಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಪಾಯಸಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಿದ್ದರೂ, ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ (Hesaru Bele Payasa) ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನ ಬದಲು ‘ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು’ ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಅದರ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಣಗಳು ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತವೆ.
ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಪಾಯಸದ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಕೇವಲ ರುಚಿಕರವಲ್ಲ, ಇದು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಗಣಿ ಕೂಡ ಹೌದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಾದ ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬು (Healthy Fats) ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿದ್ದು, ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹ ಅಥವಾ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರು ಸಕ್ಕರೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ‘ಗಿಲ್ಟ್-ಫ್ರೀ’ (Guilt-free) ಸಿಹಿ ತಿನಿಸಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ರುಚಿಕರ ಪಾಯಸ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:
ಹೆಸರುಬೇಳೆ - 1 ಕಪ್
ಬೆಲ್ಲ - 1.5 ಕಪ್ (ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ)
ಗಟ್ಟಿ ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು - 1 ರಿಂದ 2 ಕಪ್
ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ - 1 ಚಮಚ
ತುಪ್ಪ - 2 ಚಮಚ
ಗೋಡಂಬಿ ಮತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷಿ - ಸ್ವಲ್ಪ
ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿ - ಸ್ವಲ್ಪ
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ (Lifestyle Step-by-Step Guide):
ಹುರಿಯುವಿಕೆ: ಮೊದಲು ಒಂದು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಬೇಳೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಾಗುವವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಹೆಸರುಬೇಳೆಯ ಘಮ ಬರಲು ಶುರುವಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಹುರಿಯುವುದರಿಂದ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ರುಚಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಬೇಯಿಸುವಿಕೆ: ಹುರಿದ ಹೆಸರುಬೇಳೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು, ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಮೃದುವಾಗುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. (ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ).
ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕ: ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕರಗಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಸೋಸಿಕೊಂಡು ಬೆಂದ ಹೆಸರುಬೇಳೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆತು ಕುದಿಯಲಿ.
ತೆಂಗಿನ ಹಾಲಿನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್:
ಈಗ ಉರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ತಯಾರಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ತೆಂಗಿನ ಹಾಲನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ನೆನಪಿಡಿ, ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಪಾಯಸವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಕುದಿಸಬಾರದು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕುದಿ ಬಂದರೆ ಸಾಕು.
ಒಗ್ಗರಣೆಯ ಮೆರುಗು: ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಗೋಡಂಬಿ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿಯನ್ನು ಕೆಂಪಾಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿದು ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ. ಜೊತೆಗೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಚಿಮುಕಿಸಿ.
ಈಗ ಘಮಘಮಿಸುವ, ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ತೆಂಗಿನ ಹಾಲಿನ ಪಾಯಸ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ! ಈ ಪಾಯಸವನ್ನು ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ‘ಡೆಸರ್ಟ್’ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಸವಿಯಬಹುದು. ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಶೈಲಿಯ ಪಾಯಸವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ಮನೆಯವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿ!