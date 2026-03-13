ಇಂದಿನ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಸಗಸೆಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ತರಿಸುವ ಗುಣವಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಈ ಪಾಯಸ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಗಾಢವಾದ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಗಸಗಸೆ ಪಾಯಸದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಲಾಭಗಳಿವೆ, ನೋಡಿ..
ಗಸಗಸೆ ಪಾಯಸ: ಬರೀ ಸಿಹಿಯಲ್ಲ, ಇದು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಂಜೀವಿನಿ! ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಸಗಸೆ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ (Poppy Seeds Payasa) ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನವಿರಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ವಿಶೇಷ ಸಮಾರಂಭವಿರಲಿ, ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಗಸಗಸೆ ಪಾಯಸ ಕುಡಿದರೆ ಸಿಗುವ ತೃಪ್ತಿಯೇ ಬೇರೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಕೇವಲ ನಾಲಿಗೆಗೆ ರುಚಿ ನೀಡುವ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿಯೂ ಇದಕ್ಕೆ 'ಔಷಧೀಯ' ಸ್ಥಾನಮಾನವಿದೆ.
ಗಸಗಸೆ ಪಾಯಸ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಅನೇಕರಿಗೆ ಗಸಗಸೆ ಪಾಯಸ ಮಾಡುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಅನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ತಿಳಿದರೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ.
ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:
ಗಸಗಸೆ: 4-5 ಚಮಚ
ಹಸಿ ಅಥವಾ ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿ: 1 ಕಪ್
ಬೆಲ್ಲ: 1 ಕಪ್ (ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು)
ಏಲಕ್ಕಿ: 3-4
ಅಕ್ಕಿ: 1 ಚಮಚ (ಪಾಯಸ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲು)
ಗೋಡಂಬಿ ಮತ್ತು ಬಾದಾಮಿ ಚೂರುಗಳು.
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
ಮೊದಲು ಗಸಗಸೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಾಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ (ಗಸಗಸೆ ಸಿಡಿಯಲು ಶುರುವಾದಾಗ ಉರಿ ಆರಿಸಿ). ನಂತರ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ 30 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ. ನೆನೆದ ಗಸಗಸೆ, ಅಕ್ಕಿ, ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿ ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಸೋಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಲ್ಲದ ನೀರು ಕುದಿಯುವಾಗ ರುಬ್ಬಿದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈ ಆಡಿಸಿ. ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಸೇರಿಸಿ ಇಳಿಸಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುರಿದ ಗೋಡಂಬಿ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಗಮಗಮಿಸುವ ಪಾಯಸ ಸಿದ್ಧ!
ಆರೋಗ್ಯದ ಗಣಿ ಈ ಗಸಗಸೆ:
ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಗೆ ರಾಮಬಾಣ: ಇಂದಿನ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಸಗಸೆಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ತರಿಸುವ ಗುಣವಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಈ ಪಾಯಸ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಗಾಢವಾದ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಗಸಗಸೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣು (Mouth Ulcers) ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಉರಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಮದ್ದು.
ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ: ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾರಿನಂಶ (Fiber) ಇರುವುದರಿಂದ ಮಲಬದ್ಧತೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯ: ಗಸಗಸೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು (Antioxidants) ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಮೊಡವೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ.
ಯಾರು ಸೇವಿಸಬಹುದು?
ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಸಾದವರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಬರಿಸುವ ಗುಣವಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರು ಅಥವಾ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವವರು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ರಾತ್ರಿ ಊಟದ ನಂತರ ಸೇವಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ನೀವು ಕೂಡ ಇಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪಾಯಸವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅದರ ಸವಿಯನ್ನು ಸವಿಯಿರಿ!