- Home
- Life
- Health
- Onion Secret: ಪ್ರತಿದಿನ ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ ತಿಂತೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ!
Onion Secret: ಪ್ರತಿದಿನ ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ ತಿಂತೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ!
ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲದ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಸಾಂಬಾರ್ ಇರಲಿ, ಪಲ್ಯ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇರಲಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಅದರ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈ. ಆದರೆ, ದಿನಾಲೂ ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಇನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಸೇಫ್? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಮಾಹಿತಿ..
ನಿಮ್ಮ ಡಯಟ್ನಲ್ಲಿ 'ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ' ಇದೆಯೇ? ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಈ ಸಣ್ಣ ಪದಾರ್ಥದ ಹಿಂದಿದೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯದ ರಹಸ್ಯ!
ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲದ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಸಾಂಬಾರ್ ಇರಲಿ, ಪಲ್ಯ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇರಲಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಅದರ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈ.
ಆದರೆ, ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹಸಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಲಾಭಗಳು ಹತ್ತಾರು! ಬಾಯಿ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ದೂರ ಇಡುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ, ಇದರ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ.
ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಇದು 'ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕವಚ':
ಇಂದಿನ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಲ್ಫರ್ ಅಂಶಗಳು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಟ್ಟು, ಹೃದಯಾಘಾತದಂತಹ ಅಪಾಯಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚವಿದ್ದಂತೆ.
ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ:
ನೀವು ಮಲಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗೆಳೆಯ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ನಾರಿನಂಶ (Fiber) ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ತಿನ್ನುವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವ ನೀಡುವುದರಿಂದ, ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ.
ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ:
ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಹಕಾರಿ. ಇದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ರೋಗದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಊಟದ ಜೊತೆ ಸಲಾಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸ.
ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳ ಬಲ:
ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಕಾಣುವ ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ನೀವು ದುಬಾರಿ ಕ್ರೀಮ್ ಬಳಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಂಟಿ-ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಚರ್ಮವನ್ನು ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಕಾಲಿಕ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿರುವ 'ಕ್ವೆರ್ಸೆಟಿನ್' ಎಂಬ ಅಂಶವು ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ ನಂತಹ ಮೂಳೆ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರೋಧಿ ಗುಣ ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ಆರೋಗ್ಯ:
ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆರ್ಗನೋಸಲ್ಫರ್ ಮತ್ತು ಆಂಥೋಸಯಾನಿನ್ ಎಂಬ ಅಂಶಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ವೀರ್ಯದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಹಾಗೆಂದು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನಬೇಡಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯ ಊಟದ ಜೊತೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಸಲಾಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿ. ಇದು ಕೇವಲ ಊಟದ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಸದೃಢವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಾಹ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಆಂತರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮುಖ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಊಟದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜಾಗವನ್ನು ಈರುಳ್ಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಿ!
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.