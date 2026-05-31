Instant Papad Dosa recipe: ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಪ್ಪಳಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಗರಿಗರಿಯಾದ ದೋಸೆ ಮಾಡುವ ಅದ್ಭುತ ವಿಧಾನವೊಂದನ್ನು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಶೆಫ್ ಕುನಾಲ್ ಕಪೂರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಅಕ್ಕಿ-ಬೇಳೆ ನೆನೆಸುವ ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ತಕ್ಷಣವೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ಈ 'ಪಾಪಡ್ ದೋಸೆ'ಯ ರುಚಿಕರ ರೆಸಿಪಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅದೇ ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಬೋಂಡಾ ತಿನ್ನುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವವರಿಗೂ ಬೇಸರವಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ಏನಾದರೂ ಹೊಸದಾಗಿ, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಡಿಮೆ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಖಾದ್ಯವೆಂದರೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಶೆಫ್ ಕುನಾಲ್ ಕಪೂರ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಪಾಪಡ್ ದೋಸೆ (Papad Dosa). ಹೆಸರು ಕೇಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸಿದರೂ, ಇದರ ರುಚಿ ಮಾತ್ರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ರುಚಿ ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೋಸೆ ಹಾಕಬೇಕೆಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನವೇ ಬೇಳೆ-ಅಕ್ಕಿ ನೆನೆಸಬೇಕು, ಹಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದು ಹುದುಗುವವರೆಗೆ (Ferment) ಕಾಯಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಪಾಪಡ್ ದೋಸೆಗೆ ಆ ಯಾವುದೇ ಶ್ರಮವಿಲ್ಲ. ಇದು ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ 'ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್' ತಿಂಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಪ್ಪಳಗಳು, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು, ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಹಠಾತ್ ಹಸಿವಾದಾಗ, ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲ್ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಹೊಸದೇನಾದರೂ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದೋಸೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದು ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು
ಹಪ್ಪಳಗಳು (Papads) - 10
ನೀರು - ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು
ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ - ಬೇಯಿಸಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು
ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ - ಸ್ವಲ್ಪ
ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
ಈರುಳ್ಳಿ ತುಂಡುಗಳು (ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ)
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಮೊದಲು ಒಂದು ಅಗಲವಾದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಪ್ಪಳಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ. ಅವು ಮೆತ್ತಗಾಗುವವರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.
ಹಪ್ಪಳಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೆನೆದು ಮೆತ್ತಗಾದ ನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ.
ಈಗ ಈ ನೆನೆಸಿದ ಹಪ್ಪಳಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಮೆತ್ತಗಿನ ಪೇಸ್ಟ್ನಂತೆ (ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದಕ್ಕೆ) ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಟ್ಟು ಅತಿ ತೆಳ್ಳಗಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ.
ನಂತರ ಸ್ಟವ್ ಹಚ್ಚಿ, ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ಹಂಚನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಹಂಚು ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸಿ ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ.
ಈಗ ಒಂದು ಸೌಟು ಹಪ್ಪಳದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ ದೋಸೆಯಂತೆ ತೆಳ್ಳಗೆ ಹರಡಿ.
ದೋಸೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ. ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ದೋಸೆಯನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ.
ದೋಸೆಯ ಕೆಳಭಾಗವು ತಿಳಿ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಬದಿಗೆ ಮಗುಚಿ ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸಿ.
ಅಷ್ಟೇ! ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾದ, ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾದ ಪಾಪಡ್ ದೋಸೆ ಸಿದ್ಧ. ಇದನ್ನು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಸಾಂಬಾರ್ ಜೊತೆ ಸವಿಯಲು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಪಾಪಡ್ ದೋಸೆಗಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿಪ್ಸ್
ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದ: ಹಪ್ಪಳವನ್ನು ರುಬ್ಬುವಾಗ ನೀರನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಹಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಉಪ್ಪಿನಂಶ ಇರುವುದರಿಂದ ರುಬ್ಬುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ. ಹಿಟ್ಟು ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿನಂತೆಯೇ ಇರಬೇಕು (ತುಂಬಾ ತೆಳ್ಳಗಾಗಬಾರದು).
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರುಚಿಗೆ: ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ, ಓಂ (Ajwain) ಅಥವಾ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಹಪ್ಪಳದ ವಾಸನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ದೋಸೆ ಘಮಘಮಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಿಟ್ಟು ಹುದುಗಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ: ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ದೋಸೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ರುಬ್ಬಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಹಾಕಬಹುದು. ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಇಟ್ಟರೆ ಹಪ್ಪಳದ ವಾಸನೆ ಬರಬಹುದು.
ಹಪ್ಪಳದ ಆಯ್ಕೆ: ಮಸಾಲೆ ಹಪ್ಪಳ (Masala Papad) ಬಳಸಿದರೆ ದೋಸೆ ಇನ್ನೂ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಉದ್ದಿನ ಹಪ್ಪಳ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್.
