ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಬಯಸುವವರು ಈ ಪಾಕವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಮಲೆನಾಡಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಡುಗೆಯ ಸವಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅನುಭವಿಸಲು ಈ ಹರಿವೆಸೊಪ್ಪಿನ ಹುಳಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇದನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಿ, ಮಜಾ ನೋಡಿ!
ಮಲೆನಾಡಿನ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿವೆಸೊಪ್ಪಿನ ಹುಳಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ! ಅನ್ನ, ರೊಟ್ಟಿ, ಚಪಾತಿ ಜೊತೆ ಇದರ ರುಚಿಯೇ ಮಹಾ ಮಜಾ!
ಮನೆಯ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಂಬಾರ್, ಪಲ್ಯ ತಿಂದು ಬೇಸರವಾಗಿದೆಯೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಮಲೆನಾಡಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯ ಹರಿವೆಸೊಪ್ಪಿನ ಹುಳಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ತಯಾರಿಸಿ ನೋಡಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಳಿಗಿಂತ ಪಲ್ಯದ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೋಲುವ ಈ ಖಾದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಸವಿ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯ ಘಮ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ-ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ಖಾರ ಸೇರಿ ಅದ್ಭುತ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅನ್ನ, ರೊಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಪಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸವಿಯಲು ಇದು ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದ ಅಡುಗೆ!
ಮಲೆನಾಡಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿವೆಸೊಪ್ಪಿನ ಹುಳಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಕೆಸುವಿನ ದಂಟಿನ ಹುಳಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೋಲುವ ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಕೆಂಪು ಹರಿವೆಸೊಪ್ಪಿನಿಂದಲೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ, ಈ ರುಚಿಕರ ಖಾದ್ಯವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಬಹುದು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ವಿಧಾನ.
ಹರಿವೆಸೊಪ್ಪಿನ ಹುಳಿ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು
ಹರಿವೆಸೊಪ್ಪು – 3 ಕಟ್ಟು
ಈರುಳ್ಳಿ – 1
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ – 8 ಎಸಳು
ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ – ಖಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
ಕಡಲೇಕಾಳು – 1 ಹಿಡಿ
ಮೆಂತ್ಯಕಾಳು – ಅರ್ಧ ಟೀ ಚಮಚ
ಅರಿಶಿನ – 1 ಚಿಟಿಕೆ
ನಿಂಬೆರಸ – ಸ್ವಲ್ಪ
ಉಪ್ಪು – ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು: ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ, ಸಾಸಿವೆ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳು.
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ?
ಮೊದಲಿಗೆ ಹರಿವೆಸೊಪ್ಪನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನೂ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕಡಲೇಕಾಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈಗ ಬಾಣಲೆಯನ್ನು ಒಲೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ಬಳಿಕ ಸಾಸಿವೆ ಸೇರಿಸಿ ಸಿಡಿಯಲು ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಾಕಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಟ ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸೇರಿಸಿ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಮುಂದೆ ಕಡಲೇಕಾಳು ಮತ್ತು ಮೆಂತ್ಯಕಾಳು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಸುಮಾರು ಐದು ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಬೇಯಲು ಬಿಡಿ. ಕಡಲೇಕಾಳು ಈಗಾಗಲೇ ಬೇಯಿಸಿದ್ದರೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಟ ಹರಿವೆಸೊಪ್ಪು, ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ. ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಸೊಪ್ಪು ಮೆತ್ತಗಾಗಿ ಬೇಯುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಸೊಪ್ಪು ಬೆಂದ ಬಳಿಕ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆರಸ ಹಿಂಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಅಷ್ಟೇ, ಮಲೆನಾಡಿನ ಶೈಲಿಯ ರುಚಿಕರ ಹರಿವೆಸೊಪ್ಪಿನ ಹುಳಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ!
ಅನ್ನ, ರೊಟ್ಟಿ, ಚಪಾತಿಗೆ ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದ ಖಾದ್ಯ
ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯ ಒಗ್ಗರಣೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಸುವಾಸನೆ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ಖಾರ ಮತ್ತು ಮೆಂತ್ಯಕಾಳಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ರುಚಿ ಈ ಅಡುಗೆಯ ವಿಶೇಷತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಳಿಯಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿಯಾಗಿರದೆ, ಪಲ್ಯದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಊಟಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿ ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಚಪಾತಿಯೊಂದಿಗೂ ಇದನ್ನು ಸವಿಯಬಹುದು.
ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಬಯಸುವವರು ಈ ಪಾಕವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಮಲೆನಾಡಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಡುಗೆಯ ಸವಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅನುಭವಿಸಲು ಈ ಹರಿವೆಸೊಪ್ಪಿನ ಹುಳಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.