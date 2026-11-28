ಬೇಳೆಯನ್ನು ನೆನೆಸದೆ ಕೇವಲ ರವೆಯಿಂದ ಗರಿಗರಿಯಾದ ವಡೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರುಚಿಕರವಾದ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡುವ ಸರಳ ವಿಧಾನವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಹಸಿವಾದಾಗ, ಬಿಸಿ ಸಾಂಬಾರ್-ವಡಾವನ್ನು ಮೀರಿಸುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೇಳೆಯನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಬೆರೆಸಿ ಬೇಯಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ವಡೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಗರಿಗರಿಯಾಗಿಸುವ ಸರಳ ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಬೇಳೆಯನ್ನು ನೆನೆಸದೆ, ಕೇವಲ ರವೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಗರಿಯಾದ ವಡೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ. ತರಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಸಾಂಬಾರ್ ರುಚಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲು, ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಜೀರಿಗೆ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚಕ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ನಂತರ, ಒಂದು ಕಪ್ ರವೆ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ ಬೇಯಿಸಿ. ರವೆ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಿಟ್ಟಿನಂತಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ನಿಂದ ಹೊರಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಒಲೆಯನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ತಟ್ಟೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.
ಮಿಶ್ರಣವು ಇನ್ನೂ ಬೆಚ್ಚಗಿರುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ, ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳಾಗಿ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಚಪ್ಪಟೆ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ವಡೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಾ ವಡೆಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ.
ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಮಧ್ಯಮ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ, ವಡೆಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ. ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ, ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಮತ್ತು ಗರಿಗರಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿ. ಅವು ಬೇಗನೆ ಹುರಿಯುತ್ತವೆ. ಹುರಿದ ನಂತರ, ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಈಗ ನಾವು ಬೇಗನೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ನಂತರ, ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಲು ಬಿಡಿ. ಕರಿಬೇವು ಸೇರಿಸಿ. ಇದು ಖಾದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಪರಿಮಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಡ್ರಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ಗಳಂತಹ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಬೇಯಿಸಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ಬೇಯಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು 2-3 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿ. ತರಕಾರಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೃದುವಾದ ನಂತರ, ಅರಿಶಿನ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ, ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಒಣ ಮಾವಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಸಾಲಾವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳು ಪರಿಮಳಯುಕ್ತವಾಗುವವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ.
ಮಸಾಲೆಗಳು ಹುರಿದ ನಂತರ, ಬೇಯಿಸಿದ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳು ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳಿಗೆ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ತುಂಬಲು 4-5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ. ಮೇಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ತಡ್ಕಾ ಹಾಕಿ. ಗರಿಗರಿಯಾದ ವಡಾಗಳನ್ನು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ, ಬಿಸಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಸುರಿಯಿರಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಬಡಿಸಿ.