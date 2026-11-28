ಹಲವರು ಟೀ-ಕಾಫೀ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾದ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಅನ್ನನಾಳಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚಹಾ, ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ನೀರನ್ನು ನೀವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕುಡಿಯುತ್ತೀರಾ?
ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾದ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಅನ್ನನಾಳಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಚಹಾ, ಕಾಫಿಯಂತಹ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಅನ್ನನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯುಕೆಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಮೇಲೆ ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಯುವವರಿಗೆ ಅನ್ನನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು
ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ, ಸಾಧಾರಣ ಬಿಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಯುವವರಿಗೆ ಅನ್ನನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿ ದ್ರವವು ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಇಳಿಯುವಾಗ ಅನ್ನನಾಳದ ಒಳಪದರದ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧಕರು ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ
ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು 'ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್'ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧಕರು ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. 65 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಪಾನೀಯಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಆರು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಬಿಸಿ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
ಬಿಸಿ ಪಾನೀಯಗಳು ಮತ್ತು ಅನ್ನನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಡುವೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವಿದೆ
ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ಬದಲು, ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಬಿಸಿಗೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಕಾಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ 'ಮೇಟ್' (mate) ಎಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿಯಾದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಪಾನೀಯವನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿ ಪಾನೀಯಗಳು ಮತ್ತು ಅನ್ನನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಡುವೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಕಿಯಾದ ಡಾ. ಕೆರೆನ್ ಪಾಪಿಯರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ (Squamous cell esophageal cancer) ಅಪರೂಪವಾಗಿದೆ
ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ (Squamous cell esophageal cancer) ಅಪರೂಪವಾಗಿದೆ. ಇದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ಸಾವಿರ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಧೂಮಪಾನದಂತಹ ಇತರ ಅಂಶಗಳು ಸಹ ಅನ್ನನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು
ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎದೆಯುರಿ, ಅಜೀರ್ಣ, ಗಂಟಲು ಅಥವಾ ಎದೆ ನೋವು, ಮತ್ತು ತೂಕ ನಷ್ಟಗಳು ಅನ್ನನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ.
ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನವು ಅನ್ನನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ
ಅನ್ನನಾಳದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅನ್ನನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ನುಂಗಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವುದು, ಮದ್ಯಪಾನ, ಧೂಮಪಾನ, ಸ್ಥೂಲಕಾಯತೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ-ಈಸೋಫೇಜಿಲ್ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಿಸಿ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಈ ಅಪಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.