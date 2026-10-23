2007ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ಏಕಲವ್ಯ: ದಿ ರಾಯಲ್ ಗಾರ್ಡ್’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಇಬ್ಬರೂ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ಅವರ ಆಯ್ಕೆ ಖಚಿತವಾದರೆ, ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ಜೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್!
ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಬೇಡವಾಗಿದ್ದು ಏಕೆ?
ನಿರ್ದೇಶಕ ರಿತೇಶ್ ಬಾತ್ರಾ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಹೆಸರಿಡದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಬದಲಿಗೆ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಲಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಸೈಫ್ ಈಗಾಗಲೇ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಮಿಡ್-ಡೇ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಅವರ ಆಯ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಖಚಿತವಾದರೆ, ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಮತ್ತೆ ತೆರೆಮೇಲೆ ಒಂದಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಸೈಫ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಿತೇಶ್ ಬಾತ್ರಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಬದಲು ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್?
ರಿತೇಶ್ ಬಾತ್ರಾ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವರು ಚಿತ್ರದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಹೆಸರು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ, ಉಳಿದ ತಾರಾಗಣ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಡಲಾಗಿದೆ. ಸೈಫ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ನಟಿಯ ಪಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಲಿರುವ ಸೈಫ್–ವಿದ್ಯಾ ಜೋಡಿ!
ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಈ ಹಿಂದೆ 2005ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ಪರಿಣೀತಾ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಅವರ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಚೊಚ್ಚಲ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರದೀಪ್ ಸರ್ಕಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ನಂತರ 2007ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ಏಕಲವ್ಯ: ದಿ ರಾಯಲ್ ಗಾರ್ಡ್’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಇಬ್ಬರೂ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ಅವರ ಆಯ್ಕೆ ಖಚಿತವಾದರೆ, ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ಜೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಲಿದೆ.
ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಮತ್ತು ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ‘ಜೈಲರ್ 2’ (2026) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂತ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ತಮಿಳು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಿತ್ರ ‘ರಾಜಾ ಶಿವಾಜಿ’ (2026) ಜೊತೆಗೂ ವಿದ್ಯಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿರುವ ‘ಹೈವಾನ್’ (2026) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
‘ದಿ ಲಂಚ್ಬಾಕ್ಸ್’ (2013) ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ರಿತೇಶ್ ಬಾತ್ರಾ, 2019ರಲ್ಲಿ ‘ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್’ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅವರ ಹೊಸ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ನಟಿಸುತ್ತಾರಾ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ.