How to cook rice: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ತಕ್ಷಣ ಬೇಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬೇಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನೋಡೋಣ..

ಭಾರತದಲ್ಲಿ 'ಅನ್ನ' ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೇ ಕೆಲವರು ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಅನ್ನ ತಿಂತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಅನ್ನ ತಿಂತಾರೆ. ಎಷ್ಟೇ ರೊಟ್ಟಿ, ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ, ಚಪಾತಿ ತಿಂದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಅನ್ನ ತಿಂದ ನಂತರವೇ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಅಂತಾರೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಅನ್ನವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸದೆ ತಿಂತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.

ನಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂಜೆ.. ಹೀಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನ್ನ ತಿಂದ ನಂತರ ನಮಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ?. ಇದು ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ತಕ್ಷಣ ಬೇಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬೇಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನೋಡೋಣ..

ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುವಂತೆ ಅನ್ನ ಬೇಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ತೊಳೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಬೇಕು. ಅನೇಕ ಜನರು ಇಂದಿಗೂ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತೊಳೆದು, ತಕ್ಷಣ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಬೇಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಎಂದು ಸಹ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಏನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ?

ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತೊಳೆದು ನೆನೆಸುವುದರಿಂದ ಫೈಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸತು ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತೊಳೆದು ನೆನೆಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಇರಬಹುದು. ಇದು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಕೊಯ್ಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಬೇರುಗಳಿಂದ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಕಿ ಇತರ ಧಾನ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಅನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತೊಳೆದು ನೆನೆಸುವುದರಿಂದ ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಆರೋಗ್ಯದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗೋದನ್ನೂ ಸಹ ತಡೆಯುತ್ತೆ!

ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತೊಳೆದು ನೆನೆಸುವುದರಿಂದ ಕಿಣ್ವಕ ಸ್ಥಗಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಳ ಸಕ್ಕರೆಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು GI (ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ) ಅನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ನೆನೆಸುವ ಮೊದಲು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಬಾರಿ ತೊಳೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತೊಳೆದು ನೆನೆಸುವುದರಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಗುಟನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗೋದನ್ನೂ ಸಹ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

