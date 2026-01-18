Kannada

ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ

ಅಡುಗೆಮನೆಯು ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

kitchen Jan 18 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:pinterest
Kannada

ಎಣ್ಣೆಯ ಬಳಕೆ

ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಅತಿಯಾದ ಎಣ್ಣೆಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಕರಿದ ಆಹಾರಗಳು

ಅತಿಯಾಗಿ ಕರಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಅತಿಯಾಗಿರಬಾರದು

ಅತಿಯಾದ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಹೊಂದಿರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇದು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೃದ್ರೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಉಳಿದ ಆಹಾರಗಳು

ಉಳಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇದು ಆಹಾರ ಕೆಡಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Freepik
Kannada

ಸಾಸ್ ಬಳಕೆ

ಸಾಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ತಿಂದರೆ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅತಿಯಾದ ಸಾಸ್ ಬಳಕೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.

Image credits: Freepik
Kannada

ಫೈಬರ್‌ಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದು

ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಫೈಬರ್ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು.

Image credits: freepik
Kannada

ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಡಿ

ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಹ ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಇದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಹಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಲು ಗಮನಹರಿಸಿ.

Image credits: social media

ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕ್ ಆಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕಾದ 6 ವಿಷ್ಯ

ತುಪ್ಪ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಗಿಂತ ದಪ್ಪ ಕೆನೆ ಬೇಕೆಂದ್ರೆ ಹಾಲನ್ನ ಹೀಗೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಯೋ ವಿಧಾನ

ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಳಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ