ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ಎಲೆಯ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಾ?
ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ಎಂದರೆ ಅದೊಂದು ಪವಿತ್ರ ಭಾವನೆ. 'ತ್ರಿಫಲಂ ತ್ರಿಗುಣಾಕಾರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಚ ತ್ರಿಯಾಯುಧಂ' ಎಂದು ಮಂತ್ರ ಪಠಿಸುತ್ತಾ, ಪರಶಿವನಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅರ್ಪಿಸುವ ಈ ಎಲೆಗಳ ಮಹಿಮೆ ಅಪಾರ. ಆದರೆ, ಈ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ (Bilva Leaves) ಕೇವಲ ಶಿವನ ಗುಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೂ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಭಾಗ್ಯವೇ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಹೌದು, ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ 'ಗಟ್ಟಿ ಚಟ್ನಿ' ಇಂದಿನ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಹೆಲ್ತ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ.
ರುಚಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಜುಗಲ್ಬಂಧಿ!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪೂಜೆಗೆ ಬಳಸಿ ನಂತರ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳು ಯಾವ ಸೂಪರ್ ಫುಡ್ಗೂ ಕಮ್ಮಿಯಿಲ್ಲ. ಈ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಗಟ್ಟಿ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಮಚ ಶುದ್ಧ ತುಪ್ಪದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸೇವಿಸಿ ನೋಡಿ. ಆಹಾ! ಆ ರುಚಿಯೇ ಬೇರೆ. ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೇವಲ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಹಬ್ಬ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ದೇಹದ ಒಳಗೆ ನಡೆಯುವ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ?
ಆಯುರ್ವೇದ ಪಂಡಿತರ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ-ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ರಾಮಬಾಣದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಥವಾ ಅಜೀರ್ಣದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುವವರಿಗೆ ಈ ಚಟ್ನಿ ಒಂದು ವರದಾನ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮದ್ದು.
ನಿಮ್ಮ ಡಯಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಕಿರಲಿ ಈ ಚಟ್ನಿ?
ಇಂದಿನ ಒತ್ತಡದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಆಹಾರ. ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ಚಟ್ನಿ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಇದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕಾರಿ. ಇದನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಫುಲ್ಲತೆ ಮತ್ತು ಲವಲವಿಕೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಎಳೆಯ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡು, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿದು, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ತೆಂಗಿನತುರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ 'ಹೆಲ್ತ್ ಬುಸ್ಟರ್' ಚಟ್ನಿ ಸಿದ್ಧ!
ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೇಕೆ ತಡ? ಪೂಜೆಯ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ರಕ್ಷಾ ಕವಚವನ್ನೂ ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ಚಟ್ನಿಯ ರುಚಿಯನ್ನು ಸವಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳಿ. ನೆನಪಿಡಿ, ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ನಮ್ಮ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವೈದ್ಯ!