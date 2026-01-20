ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ!
ನೀವೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೇಯಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೇಳೆ, ಅನ್ನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಈಗಂತೂ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳು ಬೇಕೆ ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಕ್ಕರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಬೇಗ ಬೇಯುವುದಲ್ಲದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸದಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಉಪಕರಣವಾಗಲಿ ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿವಿಧ ದೋಷಗಳಿಂದ ಸ್ಪೋಟಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಅಪಘಾತವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಸ್ಪೋಟಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ನೀವೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ.
ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಸಿಡಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ವೆಂಟ್ ಪೈಪ್ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಲು ಬಿಡಬೇಡಿ
ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದ ಕಾರಣ ವೆಂಟ್ ಪೈಪ್ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಬಹುದು. ವೆಂಟ್ ಪೈಪ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಒಳಗಿನ ಉಗಿ ಹೊರಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಲು ಕಾರಣವಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಸಿಡಿಯಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ.
ಸುರಕ್ಷತಾ ಕವಾಟವನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ.
ನಿಮ್ಮ ಕುಕ್ಕರ್ನಿಂದ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನೀವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕವಾಟ (Safety valve) ವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಇದು ಕುಕ್ಕರ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ವೆಂಟ್ ಪೈಪ್ ಮುಚ್ಚಿಹೋದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕವಾಟವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಗಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಯಾವ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ?
ವಿಚಿತ್ರ ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ಸುಡುವ ವಾಸನೆ
ಕುಕ್ಕರ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವಿಚಿತ್ರ ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ಸುಡುವ ವಾಸನೆ ಬರಬಹುದು. ಸುಡುವ ವಾಸನೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.
ಅತಿಯಾದ ಶಿಳ್ಳೆ
ನೀವು ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಜೋರಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಕುಕ್ಕರ್ ಒಳಗೆ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಳ ಅಲುಗಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಪುಟಿಯುವುದು
ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಳ ಪದೇ ಪದೇ ಅಥವಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಲುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದು ಅಪಾಯದ ಸೂಚನೆಯೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಬಿಡಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಕುಕ್ಕರ್ ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ರಬ್ಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ
ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನ ರಬ್ಬರ್ ಮೇಲೇರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಕರಗಿದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀವು ತಡೆಯಬಹುದು.
