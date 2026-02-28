Kannada

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಲಹೆ ಅನುಸರಿಸಿ

ಅನೇಕರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ನೀವು ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಅದು ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

kitchen Feb 28 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:Getty
Kannada

ಹಾಲನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ

ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಲು ತಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಒಲೆ ಮೇಲಿಟ್ಟು ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅದು ಬೇಗನೆ ಒಣಗಿ ಒಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹಾಲನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. ಅದು ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
Kannada

ಉಪ್ಪು

ಹಾಲು ಕುದಿಸುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಹಾಕಿದರೆ ಹಾಲು ಒಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಇದ್ದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ. ಹಾಲು ಒಡೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

Image credits: Pixabay
Kannada

ಏಲಕ್ಕಿ

ಹಾಲನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಒಂದು ಅಥವಾ ಮೂರು ಏಲಕ್ಕಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು ಮೊಸರಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಲಹೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಫ್ರಿಡ್ಜ್

ಹಾಲು ಹೊರಗೆ ಇಡುವ ಬದಲು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಅದು ಕೆಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೆ, ಒಡೆಯದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty

ಅರ್ಜೆಂಟಿದ್ದಾಗ ಬೇಳೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸಿ

ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ ಈ ‘ಕಪ್ಪು ಚಿನ್ನ’... ಪಡೆಯಿರಿ ಬಂಪರ್ ಆದಾಯ

Jade Plant: ಹಣದ ಗಿಡ ಸದಾ ಹಸಿರಾಗಿರಲು ನೀರು ಹಾಕೋದು ಹೇಗೆ?

ನೀವು ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್