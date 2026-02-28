ಅನೇಕರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ನೀವು ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಅದು ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಲು ತಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಒಲೆ ಮೇಲಿಟ್ಟು ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅದು ಬೇಗನೆ ಒಣಗಿ ಒಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹಾಲನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. ಅದು ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹಾಲು ಕುದಿಸುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಹಾಕಿದರೆ ಹಾಲು ಒಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಇದ್ದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ. ಹಾಲು ಒಡೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಹಾಲನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಒಂದು ಅಥವಾ ಮೂರು ಏಲಕ್ಕಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು ಮೊಸರಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಲಹೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹಾಲು ಹೊರಗೆ ಇಡುವ ಬದಲು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಅದು ಕೆಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೆ, ಒಡೆಯದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಅರ್ಜೆಂಟಿದ್ದಾಗ ಬೇಳೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸಿ
ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ ಈ ‘ಕಪ್ಪು ಚಿನ್ನ’... ಪಡೆಯಿರಿ ಬಂಪರ್ ಆದಾಯ
Jade Plant: ಹಣದ ಗಿಡ ಸದಾ ಹಸಿರಾಗಿರಲು ನೀರು ಹಾಕೋದು ಹೇಗೆ?
ನೀವು ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್