ಕಡಲೆಬೇಳೆ ವಡೆ. ಹೊರಗೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ, ಒಳಗೆ ಖಾರವಾಗಿ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚಹಾ ಜೊತೆ ಸವಿದರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರುತ್ತೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ವಡೆ. ಇದನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.
ಚಹಾ ಜೊತೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ವಡೆ ಇರಲೇಬೇಕು
ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಟೀ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಚಹಾ ಜೊತೆಗೆ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮೋಸಾ, ಬಗೆಬಗೆಯ ಬಜ್ಜಿ, ಪಕೋಡ, ಪುನುಗುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ವಡೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ, ಒಳಗಿನಿಂದ ಮೃದುವಾಗಿರುವ ಈ ಮಸಾಲೆ ವಡೆಯ ರುಚಿಯೇ ಅದ್ಭುತ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕಡಿಮೆ ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸಿ ಈ ವಡೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು? ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಗಂಟೆ ನೆನೆಸಿಡಿ
ಈ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ವಡೆ ಮಾಡಲು, ಮೊದಲು ಕಡಲೆಬೇಳೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಹೀಗೆ ನೆನೆಸುವುದರಿಂದ ವಡೆ ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನೀರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಸಿದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕಿ. ಜೀರಿಗೆ, ಸೋಂಪು, ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಚಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಮೊದಲು ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ. ಬಳಿಕ ನೆನೆಸಿದ ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ತರಿತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನೆಸಿದ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ತೆಗೆದಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ವಡೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗರಿಗರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಹಾಕಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ. ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಯುವಂತೆ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕಲೆಸಿ. ನಂತರ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ ತಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಅತಿಥಿಗಳ ಮನಗೆಲ್ಲುವ ಸ್ನ್ಯಾಕ್
ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ವಡೆಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕರಿಯಿರಿ. ಅವು ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಹೊರಗೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ, ಒಳಗೆ ಮೃದುವಾಗಿರುವ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ವಡೆಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ತೆಗೆಯುವಾಗಲೇ ಸುವಾಸನೆ ಮೂಗಿಗೆ ಬಡಿಯುತ್ತದೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆ ತಿಂದರೆ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆ ಚಹಾ ಜೊತೆ ಸವಿದರೆ ಈ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದಾಗಲೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಡಿಸಬಹುದು.