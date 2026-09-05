ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳಾದಾಗ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಅತಿಯಾಗಿ ಹುಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ದೋಸೆ ಮಾಡಿದರೆ ರುಚಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಹಿಟ್ಟು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಈ ಸರಳ ಹ್ಯಾಕ್ ಬಳಸಿ.
ಹುಳಿಯಾಗಿರುವ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಅಥವಾ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀರನ್ನು (Normal Water) ಸೇರಿಸಿ.
ನೀರು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಸೌಟಿನಿಂದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಕಿ. ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ನೀರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದಾಗಲಿ.
ಕಲಕಿದ ನಂತರ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ. ಹಿಟ್ಟು ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹುಳಿ ಅಂಶವಿರುವ ನೀರು ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಬಗ್ಗಿಸಿ, ಮೇಲಿರುವ ತಿಳಿ ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಸಿದುಕೊಳ್ಳಿ (ಚೆಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ). ಕೆಳಗಿರುವ ಗಟ್ಟಿ ಹಿಟ್ಟು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಇರಲಿ.
ಈಗ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಈಗ ಹುಳಿ ಅಂಶ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೋಸೆ ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.
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