Vishwakarma Jayanti: ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಪೂಜೆಯ ದಿನವು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಕೆಲವು ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಲ್ಲವು. ಅಂತಹ ಪರಿಹಾರಗಳ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಜಯಂತಿ
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ವಿಶ್ವಕರ್ಮರನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ, ಶಿಲ್ಪಕಲೆ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ್ಯದ ದೇವರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು, ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗಳು, ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಪೂಜೆಯಂದು ತಮ್ಮ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನ ವಿಶ್ವಕರ್ಮರನ್ನು ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲೂ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದರೆ, ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಜಯಂತಿಯಂದು ಈ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
ವ್ಯವಹಾರದ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಯಾವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು?
ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಲಾಭದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಬದಲು, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನೂ ಮಾಡಿ. ಪೂಜೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ವಿಶ್ವಕರ್ಮರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗುವ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗಲಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ದೊರೆಯಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ.
ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಪೂಜೆಯಂದು ಈ 5 ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ
1. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ
ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಪೂಜೆಗೂ ಮುನ್ನ ಅಂಗಡಿ, ಕಾರ್ಖಾನೆ, ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಜಮೆಯಾಗಿರುವ ಧೂಳು-ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೆ ಮುನ್ನ ಸ್ಥಳದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಪೂಜೆಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಜಲವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ, ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಪೂಜೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿ.
2. ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ
ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಪೂಜೆಯಂದು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು, ಕೆಲಸದ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ನಂತರ ಕುಂಕುಮದಿಂದ ತಿಲಕವಿಟ್ಟು, ಅಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯಂತ್ರ ಅಥವಾ ಉಪಕರಣದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಮತ್ತು ‘ಓಂ’ ಬರೆಯಬಹುದು.
3. ಭಗವಾನ್ ವಿಶ್ವಕರ್ಮರಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳ ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಿಸಿ
ಪೂಜೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭಗವಾನ್ ವಿಶ್ವಕರ್ಮರಿಗೆ ಹಣ್ಣು, ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾತ್ವಿಕ ನೈವೇದ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ. ಪೂಜೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಹಂಚಿ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸೌಹಾರ್ದ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
4. ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡಿ
ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಪೂಜೆಯಂದು ಭಗವಾನ್ ವಿಶ್ವಕರ್ಮರನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ‘ಓಂ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣೇ ನಮಃ’ ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿ. ಮಂತ್ರ ಜಪದ ಬಳಿಕ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ ದೊರೆಯಲಿ ಎಂದು ಭಗವಾನ್ ವಿಶ್ವಕರ್ಮರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ.
5. ಅಗತ್ಯವಿರುವವರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ
ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ ಪೂಜೆಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೆ, ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಉಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು.