Astro Tips: ವಾಸ್ತು ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಗಿಲಿನ ಹಿಂದೆ ಬಟ್ಟೆ, ಬೂಟುಗಳು, ಟವೆಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನೇತುಹಾಕುವುದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಇಡಬೇಕು.
ನೀವು ಕೂಡ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲಿನ ಹಿಂದೆ ನೇತು ಹಾಕ್ತೀರ?
ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ, ಜನರು ಬಟ್ಟೆ, ಚೀಲಗಳು, ಟವೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೇತುಹಾಕಲು ಬಾಗಿಲಿನ ಹಿಂದೆ ಕೊಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಧಾನ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಇದನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಗಿಲಿನ ಹಿಂದೆ ಇರಿಸಲಾದ ಅಥವಾ ನೇತುಹಾಕಲಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಮನೆಯ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಬೂಟುಗಳು ಅಥವಾ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೇತು ಹಾಕಿದರೆ, ಅದು ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ, ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ರಾಹು ಮತ್ತು ಶನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಒತ್ತಡ, ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಾಗಿಲಿನ ಹಿಂದಿನ ಜಾಗವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ, ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿಡಲು ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಾಗಿಲಿನ ಹಿಂದೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಏಕೆ ನೇತು ಹಾಕಬಾರದು?
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬಾಗಿಲನ್ನು ಕೇವಲ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯ ದ್ವಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲಿನ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರದೇಶವು ಈ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅನಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಶಕ್ತಿಯು ನಿಶ್ಚಲವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಗೊಂದಲ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಅಶಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಟವೆಲ್ಗಳಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ
ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಜನರು ಸ್ನಾನದ ನಂತರ ಬಾಗಿಲಿನ ಹಿಂದೆ ಟವೆಲ್ಗಳನ್ನು ನೇತುಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಟವೆಲ್ಗಳು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ, ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ವಿವಾದ ಜಗಳ ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಔಷಧಿ ಚೀಲವು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಂಕೇತ
ಕೆಲವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಔಷಧಿ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಲಿನ ಹಿಂದೆ ನೇತು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ರೋಗ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಅಥವಾ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ವಾಸ್ತು ದೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಶೂ ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಲಿಗಳಿಂದ ಅಶಾಂತಿ
ಬಾಗಿಲಿನ ಹಿಂದೆ ಶೂ ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಇಡುವುದನ್ನು ಸಹ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಮನೆಯ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ಉದ್ವಿಗ್ನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇದು ಕ್ರಮೇಣ ಮನೆಯ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಬಾಗಿಲಿನ ಹಿಂದೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಇವತ್ತೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಇರಿಸಿ. ಸೌಮ್ಯವಾದ, ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಶುಭ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಬಾಗಿಲಿನ ಹಿಂದೆ 'ಓಂ' ಅಥವಾ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಇಡುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ರಾಹು ಮತ್ತು ಶನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. .