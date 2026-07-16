ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ.. ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ದು ಕನ್ನಡಿ ನೋಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೊಡವೆ ಮಾಯ!
Neem for pimples overnight Kannada: ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಮೊಡವೆಗಳನ್ನು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ನಿವಾರಿಸಲು ದುಬಾರಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕ್ರೀಮ್ಗಳ ಬದಲು, ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಮದ್ದು ಬಳಸಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?
ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಡವೆ ನಿವಾರಿಸಿ
ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಡವೆ ನಿವಾರಿಸಿ
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸವಿದ್ದಾಗ ರಾತ್ರಿ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೊಡವೆ ಕಂಡರೆ ಸಾಕು, ಅರ್ಧ ನಿದ್ದೆಯೇ ಹಾರಿಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ದುಬಾರಿ ಹಾಗೂ ರಾಸಾಯನಿಕಯುಕ್ತ ಕ್ರೀಮ್ಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚುವ ಬದಲು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲೇ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಬೇವನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಡವೆ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ಪ್ರಕೃತಿ ನೀಡಿದ ಅದ್ಭುತ ಔಷಧ - ಬೇವು
ಪ್ರಕೃತಿ ನೀಡಿದ ಅದ್ಭುತ ಔಷಧ - ಬೇವು
ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ನೂರಾರು ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಬೇವು ಒಂದು ರಾಮಬಾಣ. ಬೇವಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಂಟಿ-ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್, ಆಂಟಿ-ಫಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿ-ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಗುಣಗಳು ಮೊಡವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ..
ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಾಶ
ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಾಶ
ಚರ್ಮದ ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೇರುವುದರಿಂದಲೇ ಮೊಡವೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಬೇವಿನಲ್ಲಿರುವ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳು ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಬೇರಿನಿಂದಲೇ ನಾಶಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಊತ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಇಳಿಕೆ
ಊತ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಇಳಿಕೆ
ಬೇವಿನಲ್ಲಿರುವ ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ (Anti-inflammatory) ಗುಣಗಳು ಮೊಡವೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನೋವು, ಊತ ಮತ್ತು ಕೆಂಪಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶದ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶದ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಚರ್ಮದಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಅತಿಯಾದ ಜಿಡ್ಡನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ಹೊಸ ಮೊಡವೆಗಳು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ (Step-by-Step)
ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ (Step-by-Step)
ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯಲು ಈ ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸಿ
ರಸ ತಯಾರಿಸಿ: ಕೆಲವು ತಾಜಾ ಬೇವಿನೆಲೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು, ಅದನ್ನು ನಯವಾಗಿ ಅರೆದು ಅದರ ದಪ್ಪನೆಯ ರಸವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ.
ಮುಖ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ: ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಸೌಮ್ಯವಾದ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ನಿಂದ ತೊಳೆದು, ಮೃದುವಾದ ಟವಲ್ನಿಂದ ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಮೊಡವೆ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಹಚ್ಚಿ: ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಇಯರ್ ಬಡ್ (Cotton bud) ಅಥವಾ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬೇವಿನ ರಸದಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ, ಕೇವಲ ಮೊಡವೆ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಹನಿ ಹಚ್ಚಿ. ಇಡೀ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಬಿಡಿ: ಆ ರಸವು ಮೊಡವೆಯ ಮೇಲೆ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಹಾಗೆಯೇ ಇರಲಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಮುಖ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವು ಕನ್ನಡಿ ನೋಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೊಡವೆಯ ಊತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಅದು ಒಣಗತೊಡಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು.
ಸಣ್ಣ ಸಲಹೆ
ಸಣ್ಣ ಸಲಹೆ
ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದರೆ (Sensitive Skin), ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುವ ಮುನ್ನ ಕೈಯ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ (Patch test). ಕೆಮಿಕಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ.
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