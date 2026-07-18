ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲುಕ್ಗಳೇ ಟ್ರೆಂಡ್: ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಲುಕ್ ನಿಮಗೆ ಫೇವರಿಟ್?
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. 'ಪುಷ್ಪ'ದಿಂದ 'ಛಾವಾ'ದಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿನ ಅವರ ಬಹುಮುಖತೆ, ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಟಾಪ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಐಕಾನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮ ಸುಲಭವಾದ ಸ್ಟೈಲ್ನಿಂದಲೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹುಡುಗಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಹೀರೋಯಿನ್, ರಾಣಿ ಅಥವಾ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ನಾಯಕಿಯವರೆಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಫ್ಯಾಷನ್ ಗುರುತಿದೆ. ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ, ಅವರ ಸಿನಿಮಾದ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿವೆ.
ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಂ
'ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಂ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಲುಕ್, ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಕುರ್ತಾಗಳು ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಎಥ್ನಿಕ್ ಉಡುಗೆಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕತೆಯ ನಡುವೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು.
ಪುಷ್ಪ
ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ, ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೂಮ್ ಸೀರೆಗಳು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಭರಣಗಳು, ಜಡೆ ಹೆಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಯ ಸೊಗಡನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಬಣ್ಣಗಳ ಮೂಲಕ ದೇಸಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.
ಛಾವಾ
ಮಹಾರಾಣಿ ಯೇಸುಬಾಯಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ, ಪೈಠಾಣಿ ಪ್ರೇರಿತ ಸೀರೆಗಳು, ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಆಭರಣಗಳು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೂಗುತಿ ಮತ್ತು ಭವ್ಯವಾದ ಡ್ರೇಪ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಜವೈಭವವನ್ನು ಹೊರಸೂಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಣಬಲಿ
ಈ ಚಿತ್ರದ ಆರಂಭಿಕ ಝಲಕ್ಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಬೇರೂರಿರುವ ನಾಟಕೀಯ ಉಡುಗೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಅವರ ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ, ಚಿಕ್ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಉಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದು ಸುಲಭವಾದ ಗ್ಲಾಮರ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ನೋಟವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿತ್ತು.
ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್
ಲಿಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ, ಓವರ್ಸೈಜ್ಡ್ ಶರ್ಟ್ಗಳು, ಡೆನಿಮ್, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಕುರ್ತಾಗಳು ಮತ್ತು ಸರಳವಾದ ಸಿಲೂಯೆಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರಾಳವಾದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದು ಅವರ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹತ್ತಿರವಾಗಿಸಿತು.
ಮೈಸಾ
ರಗಡ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್, ತೀವ್ರವಾದ ಹಾವಭಾವಗಳು ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಷನ್-ಚಾಲಿತ ಸೌಂದರ್ಯದೊಂದಿಗೆ, 'ಮೈಸಾ' ಚಿತ್ರವು ರಶ್ಮಿಕಾರ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ಬೋಲ್ಡ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಸುಂದರವಾದ ಡ್ರೇಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಉಡುಗೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ವೇರ್, ಹಳ್ಳಿಯ ಸೊಗಡಿನ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಗ್ಲಾಮರ್ವರೆಗೆ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಮೈಸಾ', 'ರಣಬಲಿ', 'ಅನಿಮಲ್ ಪಾರ್ಕ್', 'ಪುಷ್ಪ 3', ಮತ್ತು 'ರಾಕಾ' ದಂತಹ ಮುಂಬರುವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅವರ ಬಲವಾದ ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಮರಣೀಯ ಫ್ಯಾಷನ್ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
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