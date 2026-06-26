Kannada

ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯ ಮಿಶ್ರಣ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ದುಬಾರಿ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯ ಮಿಶ್ರಣವು ಕೂದಲಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?.

fashion Jun 26 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:Getty
Kannada

ತಲೆಹೊಟ್ಟು ನಿವಾರಣೆ

ನಿಂಬೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಫಂಗಸ್ ಅನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯು ನೆತ್ತಿಯನ್ನು (Scalp) ಶುಷ್ಕವಾಗದಂತೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ

ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಲಾರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕೂದಲಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

pH ಮಟ್ಟದ ಸಮತೋಲನ

ನಿಂಬೆ ರಸವು ನೆತ್ತಿಯ pH ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತಿಯಾದ ಎಣ್ಣೆ ಜಿಡ್ಡನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಕೂದಲಿನ ತುರಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: adobe stock
Kannada

ಮೃದು ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವ ಕೂದಲು

ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯು ಕೂದಲಿಗೆ ಆರ್ದ್ರತೆ (Moisture) ನೀಡಿದರೆ, ನಿಂಬೆ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೂದಲು ರೇಷ್ಮೆಯಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.

Image credits: Freepik
Kannada

ದಟ್ಟವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ

ಈ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸಿ ಕೂದಲಿನ ಕಿರುಚೀಲಗಳು (Follicles) ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಕೂದಲು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.

Image credits: Freepik
Kannada

ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಒಂದು ಚಮಚ ನಿಂಬೆ ರಸಕ್ಕೆ ಎರಡು ಚಮಚ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಬೆರೆಸಿ, ಹಚ್ಚಿ 30 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಮೈಲ್ಡ್ ಶಾಂಪೂವಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹಚ್ಚಬೇಡಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಬಳಸಿ.

Image credits: Getty

ದುಂಡು ಮುಖಕ್ಕೆ ಪೋನಿಟೇಲ್ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್.. ಇಲ್ಲಿವೆ 6 ಸೂಪರ್ ಐಡಿಯಾ

ಹುಡುಗಿಯರ ಕೈಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡೋ 5 ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಕಾಂಬೋಸ್!

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್‌ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು; ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್‌ನಿಂದ ಬ್ಯೂಟಿ ಡಬಲ್

ನಿಮ್ಮ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳು ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಇಲ್ಲಿದೆ 6 ಬಗೆಯ ಫುಟ್‌ವೇರ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್!