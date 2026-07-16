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ಇರಾನಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸೌಂದರ್ಯದ ಗುಟ್ಟು

ಇರಾನಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ಟೀಮ್, ಕೇಸರಿ, ಮೊಸರು, ಜೇನುತುಪ್ಪದಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸಿ ತ್ವಚೆಯ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಮಗೂ ಹೆಲ್ತೀ ಗ್ಲೋ ನೀಡಬಹುದು. 

fashion Jul 16 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:Pinterest
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ಇರಾನಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಕಿನ್

ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸದೆಯೇ ಇರಾನಿ ಮಹಿಳೆಯರ ತ್ವಚೆ ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ವೆಬ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮದ 6 ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನೀವೂ ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು.

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ಸ್ಟೀಮ್‌ನಿಂದಲೇ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಶುರು

ತ್ವಚೆ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲು ಕ್ಯಾಮೊಮೈಲ್, ರೋಸ್ಮರಿ ಅಥವಾ ಥೈಮ್ ಬಳಸಿ ಹಬೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಚರ್ಮದ ರಂಧ್ರ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೇಕಪ್‌ಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಸಿದ್ಧವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. 

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ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟೋನರ್

ಗುಲಾಬಿ ನೀರಿನಿಂದ ಮುಖವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದು. ಇದು ಮುಖಕ್ಕೆ ತಂಪು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಾಜಾತನ ಮತ್ತು ಮೃದುತ್ವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 

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ಕೇಸರಿ, ಮೊಸರು, ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್

ಇರಾನಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮೊಸರು, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಕೇಸರಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಹಚ್ಚಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಕೇಸರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ಗಳು ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿಸುತ್ತವೆ.

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ಜೇನು ಮತ್ತು ಮೊಸರಿನ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್

ಜೇನುತುಪ್ಪವು ಚರ್ಮವನ್ನು ತೇವಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೈಡ್ರೇಶನ್ ಅನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಸೆಲ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಕ್ಸ್‌ಫೋಲಿಯೇಶನ್ ಬಳಕೆ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ AHA-BHA ಇರುವ ಎಕ್ಸ್‌ಫೋಲಿಯೇಶನ್ ಉತ್ಪನ್ನವಿದ್ದು, ಇರಾನಿಯನ್ನರು  'ಹಮ್ಮಾಮ್' ನಿಂದ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸತ್ತ ಜೀವಕೋಶ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಚರ್ಮವನ್ನ ನಯವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. 

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ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪನ್ನ, ಉತ್ತಮ ಚರ್ಮ

ಇರಾನಿ ಮಹಿಳೆಯರಂತೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಚರ್ಮಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು. ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ಅದು ಚರ್ಮದ ರಕ್ಷಣಾ ಪದರಕ್ಕೆ (skin barrier) ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

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