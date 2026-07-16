ಇರಾನಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ಟೀಮ್, ಕೇಸರಿ, ಮೊಸರು, ಜೇನುತುಪ್ಪದಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸಿ ತ್ವಚೆಯ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಮಗೂ ಹೆಲ್ತೀ ಗ್ಲೋ ನೀಡಬಹುದು.
ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸದೆಯೇ ಇರಾನಿ ಮಹಿಳೆಯರ ತ್ವಚೆ ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ವೆಬ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮದ 6 ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನೀವೂ ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು.
ತ್ವಚೆ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲು ಕ್ಯಾಮೊಮೈಲ್, ರೋಸ್ಮರಿ ಅಥವಾ ಥೈಮ್ ಬಳಸಿ ಹಬೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಚರ್ಮದ ರಂಧ್ರ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೇಕಪ್ಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಸಿದ್ಧವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಗುಲಾಬಿ ನೀರಿನಿಂದ ಮುಖವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದು. ಇದು ಮುಖಕ್ಕೆ ತಂಪು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಾಜಾತನ ಮತ್ತು ಮೃದುತ್ವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇರಾನಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮೊಸರು, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಕೇಸರಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಹಚ್ಚಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಕೇಸರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿಸುತ್ತವೆ.
ಜೇನುತುಪ್ಪವು ಚರ್ಮವನ್ನು ತೇವಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೈಡ್ರೇಶನ್ ಅನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ AHA-BHA ಇರುವ ಎಕ್ಸ್ಫೋಲಿಯೇಶನ್ ಉತ್ಪನ್ನವಿದ್ದು, ಇರಾನಿಯನ್ನರು 'ಹಮ್ಮಾಮ್' ನಿಂದ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸತ್ತ ಜೀವಕೋಶ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಚರ್ಮವನ್ನ ನಯವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಇರಾನಿ ಮಹಿಳೆಯರಂತೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಚರ್ಮಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು. ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ಅದು ಚರ್ಮದ ರಕ್ಷಣಾ ಪದರಕ್ಕೆ (skin barrier) ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
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