ಕನ್ನಡಿಲೀ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ಹೀಗೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ರೆ ಲಿವರ್ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದರ್ಥ
Fatty Liver Symptoms: ಯಕೃತ್ತು ಅಥವಾ ಲಿವರ್ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಮೌನವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ
ಯಕೃತ್ತು ಅಥವಾ ಲಿವರ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಜಿನ್ ಇದ್ದಂತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಶಕ್ತಿಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಎಂಬ ಕಾಯಿಲೆಯು ಮೌನವಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೀಟೋಹೆಪಟೈಟಿಸ್ (Metabolic dysfunction-associated steatohepatitis- MASH) ಅಥವಾ ನಾನ್-ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಡಿಸೀಸ್ (NAFLD) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಲಿವರ್ ಸಿರೋಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ
ಈ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡದೆ ಮೌನವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೊಜ್ಜು, ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇರುವವರಿಗೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಇದು ಲಿವರ್ ಸಿರೋಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಮುಖ ಊದಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುತ್ತೆ
ನಿಮ್ಮ ಮುಖ.. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಕೆನ್ನೆಗಳ ಸುತ್ತ ಎದ್ದ ನಂತರ ಅಥವಾ ದಿನವಿಡೀ ಊದಿಕೊಂಡಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?. ಅಲರ್ಜಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಅದು ಯಕೃತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಯಕೃತ್ತು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದಾಗ ಅದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ. ಇದು ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ದ್ರವವು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಖವು ಊದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಗೆರೆಗಳು
ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾದಂತೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?. ಇದನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಅಕಾಂತೋಸಿಸ್ ನಿಗ್ರಿಕನ್ಸ್ (Acanthosis nigricans) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಪ್ಪು ಕುತ್ತಿಗೆ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಯಕೃತ್ತು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.
ಮುಖ ಕೆಂಪಾಗುವುದು
ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಕೆಂಪು ಮುಖ, ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಗೋಚರಿಸುವ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಅಥವಾ ಮೊಡವೆಗಳಂತಹ ಉಬ್ಬು ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಯಕೃತ್ತು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದಾಗ ಸತುವಿನಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದು ಬಾಯಿಯ ಸುತ್ತ ದದ್ದುಗಳು ಅಥವಾ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹಳದಿ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ತುರಿಕೆ
ರೋಗವು ತೀವ್ರ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬಿಲಿರುಬಿನ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಮವು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಿತ್ತರಸ ಲವಣಗಳ ಸಂಗ್ರಹವು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ತುರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಕೃತ್ತಿನ ವೈಫಲ್ಯದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಳ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕಬೇಡಿ. ಸೌಂದರ್ಯ ಕ್ರೀಮ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
Disclaimer: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಇದು ವೃತ್ತಿಪರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ, ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿರಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಅಥವಾ ಅರ್ಹ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
