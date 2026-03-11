Gen Z ಹುಡುಗಿಯರು ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಟ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. 1-ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಹಾರ್ಟ್-ಶೇಪ್ ಲಾಕೆಟ್ ತುಂಬಾ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ Gen Z ಯುವತಿಯರಲ್ಲಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಡಿಸೈನ್ ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿದೆ. 1-ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಪುಟ್ಟ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಲಾಕೆಟ್ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಯೂನಿಕ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಇಷ್ಟವಾದರೆ, ಸ್ಟಾರ್-ಶೇಪ್ ಲಾಕೆಟ್ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. 1-ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಈ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಚೈನ್ ಜೊತೆ ಧರಿಸಬಹುದು.
ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಇನಿಶಿಯಲ್ ಇರುವ ಲಾಕೆಟ್ಗಳು ಬಹಳ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರವಿರುವ 1-ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಲಾಕೆಟ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಎಂದೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಫ್ಲವರ್ ಡಿಸೈನ್ ಲಾಕೆಟ್ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಹುಡುಗಿಯರ ಫೇವರಿಟ್. 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಈ ಪುಟ್ಟ ಹೂವಿನ ಲಾಕೆಟ್ ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಉಡುಪುಗಳಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಪಲ್, ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ಗಾಗಿ, ಮಿನಿ ರೌಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಲಾಕೆಟ್ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಹಗುರ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿರುವ ಈ 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಡಿಸೈನ್, Gen Z ಯುವತಿಯರ ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.
