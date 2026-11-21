ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಅಪರೂಪದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾದ ‘ರಾವಣ’ ಅವತಾರದ ಮೂಲಕ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಸಾಧಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ! ಯಶ್ ಅವರ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಕೆಲವು ನಟರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕಾಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಶ್ ಈಗ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದ ರಾಕಿ ಭಾಯ್, ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರ, ಪ್ರತಿಭೆ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯನ್ ತಾರಾಪಟ್ಟದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಮೂಲಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇನು ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
2022 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಕೆಜಿಎಫ್!
ಕೆಜಿಎಫ್ ಅಧ್ಯಾಯ 2' ಚಿತ್ರ ಯಶ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ರಾಕಿ ಭಾಯ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಳಿಸಿದೆ. 'ಕೆಜಿಎಫ್; ಅಧ್ಯಾಯ 2' ಭಾರತದ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 50 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿತ್ತು.
4 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಯಶ್ ಸಾಧನೆ!
ಈಗ, ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಯಶ್ ಅದೇ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅವರ ಚಿತ್ರದ ಹೆಸರು 'ರಾಮಾಯಣ' ಮತ್ತು ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಕೆಜಿಎಫ್ 2' ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, 'ರಾಮಾಯಣ'ದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಉಳಿದಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಯಶ್!
ಯಶ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾಸ್ ನಂತಹ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ? ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆ ಮಾತು ಬಹುತೇಕ ನಿಜವಾಗುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. 'ಕೆಜಿಎಫ್ 2' ನಂತರ, ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ನಟ ಮಾಡದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಯಶ್ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 'ರಾಮಾಯಣ'ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ.
5 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 50 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಳಿಕೆ!
'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರ ಐದು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 50 ಕೋಟಿ ರೂ.,ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕಳೆದ 16 ದಿನಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ 801.05 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 85.13 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ 63.38 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ 49.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ 49.35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಐದು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ರಾಕಿ ಭಾಯ್!
ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಚಿತ್ರವು ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿಯೂ 50 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತೇಜನದ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ, ಚಿತ್ರವು ಐದು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ದಾಖಲೆ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. 'ರಾಮಾಯಣ' ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ 50 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಐದು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ದಾಟಿದ ಯಶ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಲಿದೆ. ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಮೊದಲ ನಟರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.