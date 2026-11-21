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- ಶಾಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ರಾ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹುಡುಗಿ ಮೊನಾಲಿಸಾ? ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೂರ, ನಟಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲ್ವಾ?
ಶಾಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ರಾ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹುಡುಗಿ ಮೊನಾಲಿಸಾ? ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೂರ, ನಟಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲ್ವಾ?
ಮೊನಾಲಿಸಾ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಕುಂಭಮೇಳ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡಿತ್ತು. ಹೂವಿನ ಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾರುತ್ತಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಈಕೆಯನ್ನು ಯಾರೋ ತೆಗೆದ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಆಕರ್ಷಕ ಕಣ್ಣುಗಳ ಸುಂದರಿಯ ಲೈಫ್ ಈಗೇನಾಯ್ತು?
ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ನೋಟಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದುಬಿಟ್ರಾ?
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಅದೃಷ್ಟ ಯಾವಾಗ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಉದಾಹರಣೆ ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಭೋಸ್ಲೆ. ತನ್ನ ಆಕರ್ಷಕ ಜೇನು ಬಣ್ಣದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಜ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಇಡೀ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಈ ಹುಡುಗಿ (Monalisa Bhosle) ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋಗಳೇ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಈ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಕರೆತಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಅಂದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗಿಯಿಂದ ದೇಶದ ಫೇವರಿಟ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್!
ಮೊನಾಲಿಸಾ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡಿತ್ತು. ಹೂವಿನ ಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾರುತ್ತಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಈಕೆಯನ್ನು ಯಾರೋ ತೆಗೆದ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಅದರಲ್ಲೂ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳೇ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದವು. ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದೆ, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಜನರು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಸಂದರ್ಶನಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯೇ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಅವರಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಿತು. ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಬದುಕು ಹೊಸ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ಸಾಗತೊಡಗಿತ್ತು. ಹಾರ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗಿ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವ ಕನಸು ಕಾಣುವಂತಾಗಿತ್ತು.
ನಾಗಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪರಿಚಯಿಸಿತು ಪ್ರೀತಿಯ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ!
ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳ ನಡುವೆ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತ್ತು. ಮಲಯಾಳಂನ 'ನಾಗಮ್ಮ' ಚಿತ್ರದ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಫರ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊನಾಲಿಸಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಫರ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸಗಳ ನಡುವೆ ಆರಂಭವಾದ ಪರಿಚಯ ಕ್ರಮೇಣ ಸ್ನೇಹವಾಗಿ, ನಂತರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿತ್ತು.
ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಮದುವೆಯಾಗುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 11ರಂದು ಕೇರಳದ ತಿರುವನಂತಪುರಂನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಮದುವೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೊನಾಲಿಸಾ ಕುಟುಂಬದವರಿಂದ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಮನೆಯವರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಫರ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿರಲಿಲ್ಲ.
ಮದುವೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತೇ?
ಮೊನಾಲಿಸಾ ಮತ್ತು ಫರ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮದುವೆ ವಿಚಾರ ಬಹಿರಂಗವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರೂ ವಿಭಿನ್ನ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪರ-ವಿರೋಧದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದವು. ಮೊನಾಲಿಸಾ ಅವರ ತಂದೆಯ ಆರೋಪಗಳೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಕುಟುಂಬದ ಒತ್ತಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಪೊಲೀಸ್ ರಕ್ಷಣೆ ಕೋರಿದ ಘಟನೆಯೂ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಈ ವಿವಾದಗಳ ನಡುವೆ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಮತ್ತು ಫರ್ಮಾನ್ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ತಾವು ಧರ್ಮಾಂತರಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೊನಾಲಿಸಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಗೌರವಿಸುವುದಾಗಿ ಫರ್ಮಾನ್ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದ ಮೊನಾಲಿಸಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದೆ; ಮುಂದೇನು?
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ನಂತರ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಕೆರಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಎರಡು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ತೆಲುಗು ನಟಿ ಕಲ್ಪಲತಾ ಅವರೊಂದಿಗೂ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಅವರಿಂದ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಸದ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಈ ಸುಂದರಿ ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗುತ್ತಾರಾ? ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದ್ದಾರಾ? ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿದ್ದಾರಾ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಬೇಕಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಹಾರ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗಿಯಿಂದ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ನಾಯಕಿಯ ಅವಕಾಶಗಳವರೆಗೆ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಅವರ ಪಯಣ ಹಲವು ರೋಚಕ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜೇನು ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಡಿ ಮಾಡಲು ಮೊನಾಲಿಸಾ ಯಾವಾಗ ಮರಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ!
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