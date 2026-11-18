ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾಲು ಇಡೀ ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ರಾಮನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ತುತಿ ಯಾಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಯ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ವಿಚಾರವೂ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
Ramayana Movie Song Controversy: ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾದ ‘ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್’ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಡವಟ್ಟೇ? ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ತುತಿ ಬಳಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗೀತ ಸಾಹಿತಿ ರಾಕೇಂದು ಮೌಳಿ ಆಕ್ಷೇಪ!
‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡ ಬಳಿಕ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದ್ಧೂರಿ ಮೇಕಿಂಗ್, ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಕಲಾವಿದರ ಅಭಿನಯ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಇದೀಗ ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್’ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದೊಂದು ತಪ್ಪು ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ತೆಲುಗು ಗೀತ ಸಾಹಿತಿ ರಾಕೇಂದು ಮೌಳಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತೆಲುಗು ವರ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಬದಲಾಯಿಸಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ರಾಮನ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ತುತಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಏನಿದು ವಿವಾದ?
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಶ್ರಮವಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಹಾಡುಗಳಿಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ‘ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್’ ಹಾಡು ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರ ಮನಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಅದೇ ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
‘ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್’ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಮಾಯಣ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗುವುದು ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶ್ರೀರಾಮನ ಕಥೆ. ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರಮುಖರು. ಆದರೆ ಇವರ ಅವತಾರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ರಾಮನ ಅವತಾರ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಾದರೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರ ದ್ವಾಪರಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ನಂಬಿಕೆ.
ಇದೀಗ ರಾಕೇಂದು ಮೌಳಿ ಅವರು ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ‘ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್’ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಡಿನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರುವ ‘ಅಚ್ಯುತ್ತಮ್ ಕೇಶವಂ, ಕೃಷ್ಣ ಧಾಮೋದರಂ’ ಎಂಬ ಸಾಲುಗಳು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವ ಪದಗಳಾಗಿವೆ. ರಾಮನ ಜೀವನಗಾಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವ ಈ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿರುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ತೆಲುಗು ವರ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ರಾಕೇಂದು!
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ರಾಕೇಂದು ಮೌಳಿ, ತಾವು ತೆಲುಗು ಆವೃತ್ತಿಯ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಪವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಅಚ್ಯುತ್ತಮ್ ಕೇಶವಂ, ಕೃಷ್ಣ ಧಾಮೋದರಂ’ ಎಂಬ ಸಾಲುಗಳ ಬದಲಿಗೆ ‘ಅಚ್ಯುತ್ತಮ್ ಕೇಶವಂ, ವಾಸುದೇವಂ ಹರಿಂ’ ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಾಮಾಯಣದ ಕಥಾಹಂದರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ರಾಕೇಂದು ಮೌಳಿ ಅವರ ಅಸಮಾಧಾನ ಕೇವಲ ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗು ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ ತಮ್ಮನ್ನು 'ತೆಲುಗು ಆವೃತ್ತಿಯ ಅನುವಾದಕರು' ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ 'ತೆಲುಗು ಗೀತ ಸಾಹಿತಿ' ಎಂಬ ಸೂಕ್ತ ಗೌರವ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಆರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಚರ್ಚೆ!
ಅಂದಹಾಗೆ, ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರದ ‘ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್’ ಹಾಡಿನ ಮೂಲ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಡಾ. ಕುಮಾರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಆರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್ ಮತ್ತು ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಿನಿಂದಲೇ ಹಾಡು ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಇದೀಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾಲು ಇಡೀ ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ರಾಮನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ತುತಿ ಯಾಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಯ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ವಿಚಾರವೂ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಅದ್ಧೂರಿ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಚರ್ಚೆಗಳ ನಡುವೆ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾದ ‘ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್’ ಹಾಡು ಇದೀಗ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ.