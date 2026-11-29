ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರಣಯದ ರಾಜ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಕಿರಿಯ ನಟಿಯ ಜೊತೆ ಪ್ರಣಯ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವಾಗ ಆದ ವಿಚಿತ್ರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 61ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅವರು 'ಕಿಂಗ್' ಚಿತ್ರದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಯದ ರಾಜ ಎಂದು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಶಕಗಳಿಂದ, ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಈಗ, ಈಗ 61 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಶಾರುಖ್, ತಮ್ಮ ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಣಯ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ತನಗಿಂತ ಕಿರಿಯ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಣಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಶಾರುಖ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಚಿತ್ರದ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ನಟಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ದೃಶ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
"ನಾನು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದರ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಗೂ ನಾಯಕಿ ಯಾರೆಂದು ನಾನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ , ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ದೃಶ್ಯವಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿ, ಆ ನಟಿಯ ಮುಖ ನೋಡಿದಾಗ, ನನಗೆ ಪ್ರೇಮ ನಿವೇದನೆ ಬದಲು, ಮಗಳೇ ನೀನು ನಿನ್ನ ಗಣಿತದ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದೆಯಾ ಎಂದು ಕೇಳಬೇಕು ಎನ್ನಿಸಿತು. ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಕಿರಿಯ ನಟಿಯ ಜೊತೆಗೆ ರೊಮಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಎಂದು ಶಾರುಖ್ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದರು. ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಎಷ್ಟು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿತ್ತೆಂದರೆ, ಪ್ರಣಯ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುವುದು ಸಹ ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸಿತು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, "ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಅನುಭವದ ನಂತರ, ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಶಾರುಖ್ ವಿವರಿಸಿದರು. "ನನ್ನ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರ ನಡುವಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ನಾನು ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಟಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಟಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸಿತು. ನನಗೆ 61 ವರ್ಷ, ಮತ್ತು 61 ವರ್ಷದ ಮುದುಕನಂತೆ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಸುಹಾನಾ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾ ತಮಾಷೆಯ ಕಾಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದರು. ಶಾರುಖ್, "ಎಲ್ಲಾ ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕಿಂಗ್ ಚಿತ್ರದ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, "ಕಿಂಗ್" ಚಿತ್ರದ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಕಾರಣವೆಂದರೆ, 60 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಒಬ್ಬರು ನಾಯಕನಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಇನ್ನೂ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಅವರು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ "ಕಿಂಗ್" ಚಿತ್ರವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಆನಂದ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಹಾನಾ ಖಾನ್ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್, ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ, ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್, ಅರ್ಷದ್ ವಾರ್ಸಿ ಮತ್ತು ರಾಘವ್ ಜುಯಾಲ್ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾರುಖ್ ಚಿತ್ರದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಾಡು "ಡ್ಯಾಡಿ ಕೂಲ್" ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈ ಹಾಡು ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶಾರುಖ್ ಮತ್ತು ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಂದುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು "ರಾ. ಒನ್" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಾ ರಾವ್ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಚಿನ್-ಜಿಗರ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವೈಭವಿ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಆನಂದ್ ನಿರ್ದೇಶನದ "ಕಿಂಗ್" ಡಿಸೆಂಬರ್ 24 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.