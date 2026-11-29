ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿಜೇತ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ 'ದಾದಾ ಆನ್ ಹಾಲಿಡೇ' ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಸಿನಿ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರೇಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿಜೇತ ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಸೆಲೆಯಾದ ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ದಾದಾ ಆನ್ ಹಾಲಿಡೇ' ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಂತಸವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರು ಒಂದಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದ್ದು, ಈ ಅವಕಾಶ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ ಎಂದು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾವುಕವಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಖುಷಿಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅವರು, ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸಿನಿ ಪಯಣ
ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ: ಎಲ್ಲೆಡೆ 'ದಾದಾ ಆನ್ ಹಾಲಿಡೇ' ಸಿನಿಮಾದ ಸದ್ದು ಜೋರಾಗಿದ್ದು, ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ್ ಅವರು ಒಟ್ಟಾಗಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬವೇ ಸರಿ ಎಂದು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಮಾತು: ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್ ಹಾಗೂ ನಟಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರಿಗೆ ಸದಾ ಅಭಾರಿಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ರೂಪೇಶ್, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಯಶಸ್ಸು: ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ಗಾಯಕ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಆರ್ಜೆ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, 2022ರಲ್ಲಿ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಒಟಿಟಿ ಸೀಸನ್ 1' ಮತ್ತು 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 9' ಎರಡೂ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.
ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣ: ತುಳು ಚಿತ್ರ 'ದಿಬ್ಬಣ' ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಇವರು, 'ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್' ಮತ್ತು 'ಡೇಂಜರ್ ಜೋನ್' ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. 'ಗಿರಿಗಿಟ್' ತುಳು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಬಳಿಕ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದ್ದು, ನಂತರ 'ಗಮ್ಜಾಲ್', 'ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ', 'ಮಂಕು ಭಾಯ್ ಫಾಕ್ಸಿ ರಾಣಿ', 'ಸರ್ಕಸ್' ಹಾಗೂ 'ಅಧಿಪತ್ರ' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳು: ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ 'ಜೈ' (2025) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರ ಜತೆಗೆ ತುಳು ಚಿತ್ರ 'ಬ್ರೋ' (ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ನಟನೆ) ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡದ 'ಹಲ್ಕಾ ಡಾನ್' ಮತ್ತು 'ಬಾಯ್ಸ್' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಅವರು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಮ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ 'ದಾದಾ ಆನ್ ಹಾಲಿಡೇ' ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.