ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಬಾರಿ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆ ತೆರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರೂ, ಹೊಸ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ‘ಅವತಾರ್’, ‘ಅವೆಂಜರ್ಸ್’ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿದ ಅವರು, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜಾಗತಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತೋರಿಸುವ ಕನಸು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾ ಏಕೆ? ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಉತ್ತರವೇನು?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಬಾರಿ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಿನಿಮಾ, ಧಾರಾವಾಹಿ ಮತ್ತು ನಾಟಕಗಳ ಮೂಲಕ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವೇನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲವರಲ್ಲಿದೆ. ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಬೃಹತ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
‘ನಾವು ತೋರಿಸುವ ರಾಮಾಯಣ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರಲಿದೆ’
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು, ಈಗಾಗಲೇ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆ ಗೊತ್ತಿರುವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಏಕೆ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ತೆರೆಮೇಲೆ ತೋರಿಸುವುದು ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ನಮಿತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿ, ರಾಮಲೀಲೆ ಅಥವಾ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣದಂತಹ ಅದ್ದೂರಿ ದೃಶ್ಯಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಮಾತು.
‘ಅವತಾರ್’, ‘ಅವೆಂಜರ್ಸ್’ ಮಟ್ಟದ ಅದ್ದೂರಿ ಪ್ರಯತ್ನ!
ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವವನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರು ‘ಅವತಾರ್’, ‘ಅವೆಂಜರ್ಸ್’, ‘ಸ್ಪೈಡರ್ಮ್ಯಾನ್’ ಮತ್ತು ‘ದಿ ಒಡಿಸ್ಸಿ’ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಮಾಯಣವನ್ನೂ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ತಮ್ಮ ಕನಸು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸುವುದು ಈ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಡಿಎನ್ಇಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಚಿತ್ರದ ದೃಶ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ತಲುಪುವ ಗುರಿ
ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆ ಪರಿಚಿತವಾದರೂ, ವಿದೇಶಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯೂ ಇದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಸುಮಾರು ₹4,000 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಭಾಗ 2026ರ ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಭಾಗ 2027ರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಪರಿಚಿತ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಸ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದು ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಉದ್ದೇಶ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗುರುತು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.