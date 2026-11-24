ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಾಮಾಯಣ: ಪಾರ್ಟ್ 1' ಸೋಮವಾರದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಹಲವು ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.24): ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ರಾಮಾಯಣ: ಪಾರ್ಟ್ 1’ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತೊಂದು ಯಶಸ್ವಿ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಬಳಿಕ ಸೋಮವಾರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಸೋಮವಾರದ ಗಳಿಕೆ ₹15 ಕೋಟಿ ಗಡಿಯನ್ನೂ ದಾಟದೆ ಇಳಿದಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿರುವುದು ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ‘ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೆಂಜ್’ (2026) ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ‘ದಂಗಲ್’ (2016) ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಇನ್ನೂ ದೂರದ ಮಾತಾಗಿದೆ.
ಸೋಮವಾರ ₹12.70 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ
ಉದ್ಯಮದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ (Sacnilk) ಪ್ರಕಾರ, ನವೆಂಬರ್ 23, ಸೋಮವಾರ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 15,696 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಮೂಲಕ ₹12.70 ಕೋಟಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಸಿನಿಮಾ ₹35.60 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸೋಮವಾರದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.64.33ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಭಾರತ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ₹955.45 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ₹1,141.65 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದ್ದು, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ₹1,704.65 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ.
3D, 2D ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ
ಸೋಮವಾರ ಹಿಂದಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರದ 3D ಆವೃತ್ತಿಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಶೇ.19.02 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 2D ಆವೃತ್ತಿಯ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಶೇ.14.42ರಷ್ಟಿತ್ತು. 3D ಆವೃತ್ತಿಯ ಬೆಳಗಿನ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.8.31ರಷ್ಟು ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಇದು ಶೇ.17.15ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಸಂಜೆ ಶೇ.23.08 ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.27.54ರಷ್ಟು ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು 2D ಆವೃತ್ತಿಯ ಬೆಳಗಿನ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.8.17ರಷ್ಟು ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಇತ್ತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶೇ.13.17ಕ್ಕೆ, ಸಂಜೆ ಶೇ.15.75ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾದ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.20.58 ತಲುಪಿತು.
ದೇಶೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ‘ಪುಷ್ಪ 2’ಗಿಂತ ಹಿಂದೆ
ಮೂರು ವಾರಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್’ (2024) ಚಿತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರದ ಭಾರತ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ₹955.45 ಕೋಟಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, ‘ಪುಷ್ಪ 2’ ತನ್ನ ಥಿಯೇಟರ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ₹1,234.10 ಕೋಟಿ ನೆಟ್ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಗಿಸಿತ್ತು.
ದೇಶೀಯ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ‘ರಾಮಾಯಣ’ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಇತರ ಚಿತ್ರಗಳು:
‘ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್’ – ₹1,234.10 ಕೋಟಿ
‘ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೆಂಜ್’ – ₹1,149.30 ಕೋಟಿ
‘ಬಾಹುಬಲಿ 2: ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್’ – ₹1,030.42 ಕೋಟಿ
ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ₹563 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ
‘ರಾಮಾಯಣ’ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ₹563 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಚಿತ್ರದ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತದ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ಜಾಗತಿಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಲು ಚಿತ್ರ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ.
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ‘ರಾಮಾಯಣ’ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಚಿತ್ರಗಳು:
‘ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್’ – ₹1,742.10 ಕೋಟಿ
‘ಬಾಹುಬಲಿ 2: ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್’ – ₹1,788.06 ಕೋಟಿ
‘ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೆಂಜ್’ – ₹1,813.39 ಕೋಟಿ
‘ದಂಗಲ್’ – ₹2,070.30 ಕೋಟಿ
ಪ್ರಸ್ತುತ ₹1,704.65 ಕೋಟಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ‘ರಾಮಾಯಣ’ಕ್ಕೆ ‘ಪುಷ್ಪ 2’, ‘ಬಾಹುಬಲಿ 2’ ಮತ್ತು ‘ಧುರಂಧರ್ 2’ ಚಿತ್ರಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ದಾಟಲು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ‘ದಂಗಲ್’ ಚಿತ್ರದ ₹2,070.30 ಕೋಟಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಿದೆ.
ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಅದರ ಜಾಗತಿಕ ಗಳಿಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳ ಗಳಿಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ.