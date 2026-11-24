ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾ 19 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ₹950 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿ ₹1000 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರುವ ಸನಿಹದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಳಿಕೆ ಕುಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಶೇ.80ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈಗ ಕೇವಲ ₹99ಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಾಮಾಯಣ'(Ramayana) ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದೆ. ರಾಮಾಯಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೇವಲ 19 ದಿನಳಲ್ಲಿ ₹950 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿ ಈಗ ₹1000 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರುವ ಸನಿಹದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಮೊದಲು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಚಿತ್ರ ಇದೀಗ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನೇದಿನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇದೀಗ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಶೇ.80ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಕೇವಲ ₹99ಕ್ಕೆ ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
'ಕೇವಲ ₹99ಕ್ಕೆ ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನವೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ರಾಮಾಯಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ 'ರಾಮಾಯಣ' ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಬಲು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿಯೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕೆನಿಸಿದರೂ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು 2D, 3D, IMAX ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹180 - ₹3,170 ವರೆಗೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ 2D ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ₹180 ರಿಂದ ₹230 ಇದ್ದರೆ, 2D, 3D ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ₹450-₹950 ವರೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆಗಳಿದ್ದವು.
ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾವು ನೂರು ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿತು. ಆದರೆ ಇಂದಿಗೆ 19 ದಿನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ತುಸು ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತಿದೆ. 19ನೇ ದಿನದ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನದ ಗಳಿಕೆ ₹12 ಕೋಟಿಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಶೇ.80ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಮವಾರ ಚಿತ್ರದ ಅಧಿಕೃತ Instagram ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆಗಳ ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟರ್ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 'ಈ ಮಂಗಳವಾರ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿ, ಕೇವಲ ₹99 ರಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಗಳು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುರುಪರ್ವದ ಶುಭಾಶಗಳು' ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ರಾಮಾಯಣ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ₹99 ಇಳಿಕೆ ನಂತರ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಂಬೈ ದೆಹಲಿಯಂತಹ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಆದೀಗ ಎಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲೂ ₹99 ನಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೀಟುಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಇಳಿದರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿವೆ, ಸುಮಾರು ₹199-₹249 ವರೆಗೆ ಇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, 3D ಮತ್ತು IMAX ಶೋಗಳ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮೊದಲಿನಷ್ಟೇ ದುಬಾರಿಯಾಗಿವೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ, 3D ಶೋ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ₹119 ಮತ್ತು ₹249 ರ ನಡುವೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ₹500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. IMAX 3D ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಈಗ ₹250 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಆದರೂ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಇನ್ನೂ ₹700-₹800 ಇವೆ.
ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿದೆ?
Book my show ಪ್ರಕಾರ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಟಿಕೆಟ್ ಇಂದು (ಮಂಗಳವಾರ) ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಾರವಿಡೀ ಇದೇ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. "ರಾಮಾಯಣ" ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 4,000 ಪರದೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.