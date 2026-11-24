ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ 'ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್' ಡಾ. ಎಂ.ಎಚ್. ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರ 8ನೇ ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆಯಂದು ಪತ್ನಿ ಸುಮಲತಾ ಅವರು ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರ ನೆನಪುಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದವರ ಮನದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.24): ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ 'ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್', 'ಕಲಿಯುಗದ ಕರ್ಣ' ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಡಾ. ಎಂ.ಎಚ್. ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನಗಲಿ ಇಂದಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕನ 8ನೇ ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆಯ ಈ ಭಾವುಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಂಸದೆ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ನುಡಿನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಪತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಗಲಿಕೆಯ ನೋವನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 'ಎಕ್ಸ್' (X) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವುಕ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.'ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ, ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಲ್ಲದೆ ಕಳೆದ ದಿನವೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ನಿಮ್ಮ ನಗು, ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಳೆದ ಆ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇಂದಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿವೆ. ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿದರೂ, ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಎಂದಿಗೂ ಬದಲಾಗದು. ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ... ಎಂದೆಂದಿಗೂ' ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಮಲತಾ ಅವರ ಈ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಂಡು ಅಂಬರೀಷ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಸಹ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದು, 'ಮಿಸ್ ಯೂ ಅಣ್ಣಾ', 'ಅಮರ ಅಂಬರೀಷ್' ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
2018ರ ನವೆಂಬರ್ 24ರಂದು ನಿಧನ
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರು 2018ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 66ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದರು. ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು 2018ರ ನವೆಂಬರ್ 24ರಂದು ಸಂಜೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಕ್ರಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ (Vikram Hospital) ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ, ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 10:15ರ ವೇಳೆಗೆ ತೀವ್ರ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನದಿಂದ (ಹೃದಯಾಘಾತ) ವಿಧಿವಶರಾದರು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಶ್ರುತರ್ಪಣದ ನಡುವೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
1952ರ ಮೇ 29ರಂದು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮದ್ದೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡರಸಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಳವಳ್ಳಿ ಹುಚ್ಚೇಗೌಡ ಅಮರನಾಥ್ (ಎಂ.ಎಚ್. ಅಮರನಾಥ್) ಆಗಿ ಜನಿಸಿದ ಅವರು, ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ನಾಗರಹಾವು' ಚಿತ್ರದ 'ಜಲೀಲ' ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ನಂತರ ನೂರಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ 'ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್' ಆಗಿ ಮೆರೆದ ಅವರು, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಸಂಸದರಾಗಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ವಸತಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಅಜರಾಮರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.