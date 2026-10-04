ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಲಾರಿಸ್ಸಾ ಬೊನೆಸಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಹಳೆಯ ವದಂತಿ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಈ ಗುಮಾನಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 28, 1990ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ನಟಿ ಲಾರಿಸ್ಸಾ ಬೊನೆಸಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ 2024ರಿಂದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಪುತ್ರ ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ವದಂತಿಗಳಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಗುಮಾನಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಜುಲೈ 2026ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಹಾಗೂ ನಟಿ ಲಾರಿಸ್ಸಾ ಬೊನೆಸಿ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಹಳೆಯ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಾದ್ಶಾ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಪುತ್ರ ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಲಾರಿಸ್ಸಾ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಈ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಇವರದ್ದೇ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 28, 1990ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಲಾರಿಸ್ಸಾ ಬೊನೆಸಿ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇವರು 2011ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದರು. ಸದ್ಯ ಲಾರಿಸ್ಸಾ ಹಿಂದಿ ಹಾಗೂ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಲಾರಿಸ್ಸಾ ಬೊನೆಸಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಲಾರಿಸ್ಸಾ ಬರೋಬ್ಬರಿ 650,000 ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2011ರಲ್ಲಿ ಬಂದ 'ದೇಸಿ ಬಾಯ್ಸ್' ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇವರು ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. 2016ರಲ್ಲಿ 'ತಿಕ್ಕ' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೂ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಂಟಿ? (2018), ಪೆಂಟ್ಹೌಸ್ (2021), ಗೋ ಗೋವಾ ಗಾನ್ (2013) ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಇವರು, 2025ರಲ್ಲಿ ಬರಲಿರುವ 'ಘಾಟಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಓಲೆ (Olay) ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಕೋಮ್ (Lancôme) ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವ ಲಾರಿಸ್ಸಾ, ಹಲವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲೂ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ವರೆಗಿನ ವದಂತಿಗಳು
ಏಪ್ರಿಲ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಲಾರಿಸ್ಸಾ ಮತ್ತು ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ನಡುವಿನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ವದಂತಿಗಳು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದವು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಯನ್ ತಮ್ಮ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ 'ದಿ ಬಾ*ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್' (The Ba*ds of Bollywood) ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಇವರಿಬ್ಬರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಈ ಡೇಟಿಂಗ್ ಗುಮಾನಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದವು. ಲಾರಿಸ್ಸಾ ಇಡೀ ಖಾನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಯನ್ ತಂಗಿ ಸುಹಾನಾ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ಲಾರಿಸ್ಸಾರನ್ನು ಫಾಲೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಾರಿಸ್ಸಾ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 'ಮಿಸ್ಟರಿ ಮ್ಯಾನ್' ಜೊತೆಗಿರುವ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಆರ್ಯನ್ ಲಾರಿಸ್ಸಾ ತಾಯಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿಗಳು ಈ ವದಂತಿಯ ಬೆಂಕಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿದವು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ದಿ ಬಾ*ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್' ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗೆ ಲಾರಿಸ್ಸಾ ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಲಾರಿಸ್ಸಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದರು.
ಆರ್ಯನ್ ಕೂಡ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ರೀ-ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆರ್ಯನ್ ಆಗಲಿ, ಲಾರಿಸ್ಸಾ ಆಗಲಿ ತಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇವರಿಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇವರ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮೀಡಿಯಾಗಳ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿವೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2024ರ ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದೆಲ್ಲಾ ಕೇವಲ ಪಿಆರ್ (PR) ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇರಬಹುದು, ಆರ್ಯನ್ ಗೋವಾ ಮೂಲದ ಬೇರೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳೂ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು.
ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿಯ ಈಗಿನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನು?
ಇನ್ನು ಇವರಿಬ್ಬರ ಮೌನವೇ ಹಲವು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟೇ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದರೂ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಲಾರಿಸ್ಸಾ ಬೊನೆಸಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಟಿ ಬಿಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಎಂದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ಎಂದೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹಾಗೇ ಉಳಿಸಿದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕಿದೆ.