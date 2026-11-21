ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಯಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೂಪ ನೀಡಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿಯ ಈ ವೇದಿಕೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯ ಕಥೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿ ಮೂಡಿಬಂದರೂ ಅಚ್ಚರಿಯಿಲ್ಲ!
ನಿಮ್ಮ ಕಥೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ರೂಪ ಕೊಡುವ ಕನಸಿದೆಯೇ? ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿಯಿಂದ ಸಿಗಲಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ; ಹೊಸ ಬರಹಗಾರರಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ!
ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವುದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವುದು, ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಒಮ್ಮೆ ನಾವೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸು ಹಲವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರ ಬಳಿ ಅದ್ಭುತ ಕಥೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಬೇಕು? ಚಿತ್ರಕಥೆಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸಬೇಕು? ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗದೆ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ಇಂತಹ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಬರಹಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿ (Prasar Bharati) ಹೊಸ ವೇದಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಅದುವೇ 'ಪೇಜ್ ಸೆ ಪಿಚ್ ತಕ್'.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಯಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಭಾವನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಅನೇಕ ಯುವಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರಕಥೆಗಾರನಾಗಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದರೂ ಸರಿಯಾದ ವೇದಿಕೆ ಸಿಗದೆ ತಮ್ಮ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕಾಗದದ ಮೇಲೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯೇನಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯಮದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ 'ಪೇಜ್ ಸೆ ಪಿಚ್ ತಕ್'(Page Se Pitch Tak)
ಕಥೆಗಾರರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಕಥೆ ತಲುಪಿಸುವ ವೇದಿಕೆ!
'ಪೇಜ್ ಸೆ ಪಿಚ್ ತಕ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ, ಹೊಸ ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಚಿತ್ರಕಥೆಗಾರರು ತಮ್ಮ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬಹುದು. ಕೇವಲ ಕಥೆ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಅದನ್ನು ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರಕಥೆಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಯನ್ನೂ ಈ ಯೋಜನೆ ಒದಗಿಸಲಿದೆ.
57ನೇ ಭಾರತೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಣಜಿಯ ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸೂನ್ ಜೋಶಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಥವಾ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಉತ್ತಮ ಕಥೆ ಬರೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ. ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕಥೆಗಾರರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ 30 ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆಯ್ಕೆ!
ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈಗಾಗಲೇ 30 ಚಿತ್ರಕಥೆಗಳನ್ನು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಗೋವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಥೆಗಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದ ಗಣ್ಯರೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಬರಹಗಾರರಿಗೆ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಮತ್ತು ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ನೆರವು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಯೋಜನೆಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಸಿಗಲಿದೆ ಅವಕಾಶ
ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಲ್ಲ. ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ 'ಪೇಜ್ ಸೆ ಪಿಚ್ ತಕ್' ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ. ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಥೆಗಾರರು ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಕಥೆಗಳನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಸೂನ್ ಜೋಶಿ, ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೊರತರುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದರು. 2026ರ ಗೋವಾ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ 'ಸ್ಟೋರೀಸ್ ವಿದೌಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್' ಅಂದರೆ 'ಗಡಿಯಿಲ್ಲದ ಕಥೆಗಳು' ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಆಶಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇನ್ನು 57ನೇ ಭಾರತೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ನವೆಂಬರ್ 20ರಂದು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ 28ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆಶುತೋಷ್ ಗೋವಾರಿಕರ್ ಈ ಉತ್ಸವದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಯಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೂಪ ನೀಡಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿಯ ಈ ವೇದಿಕೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯ ಕಥೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿ ಮೂಡಿಬಂದರೂ ಅಚ್ಚರಿಯಿಲ್ಲ!
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