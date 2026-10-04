ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಭಾವುಕ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾತ್ರವೇ ಮಿತಿ’ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ನಮ್ಮ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು ಎಂದು ರಾಜಮೌಳಿ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
94ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾತ್ರವೇ ಮಿತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ನಮ್ಮ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು ಎಂದು ರಾಜಮೌಳಿ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರ ತಮ್ಮ 94ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಚಿತ್ರಕಥೆಗಾರ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ ಅವರನ್ನು ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ನಮ್ಮ ತಲೆಮಾರಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು ಎಂದು ರಾಜಮೌಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ', 'ಆದಿತ್ಯ 369' ಮತ್ತು 'ಮಯೂರಿ'ಯಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ರಾವ್, ಆರು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಹಲವು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕಾಮಿಡಿ, ಫ್ಯಾಂಟಸಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಡ್ರಾಮಾದಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು.
ದಾರ್ಶನಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ ರಾಜಮೌಳಿ
ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕನನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ರಾಜಮೌಳಿ, ಎಕ್ಸ್ (X) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆ ಇದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ರಾವ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬಳಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಬಜೆಟ್ ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ, ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕಾಣುವ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಇಲ್ಲದ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಟೈಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಕಾಮಿಡಿಯಿಂದ ಫ್ಯಾಂಟಸಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಮೋಷನಲ್ ಡ್ರಾಮಾಗೆ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಹೊರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾತ್ರವೇ ನಿಜವಾದ ಮಿತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು ಎಂದು ರಾಜಮೌಳಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಬಳಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಬಜೆಟ್ ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ, ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕಾಣುವ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಇಲ್ಲದ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಟೈಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಕಾಮಿಡಿಯಿಂದ ಫ್ಯಾಂಟಸಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಮೋಷನಲ್ ಡ್ರಾಮಾಗೆ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಹೊರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾತ್ರವೇ ನಿಜವಾದ ಮಿತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕನೂ ಅವರಿಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಖಂಡಿತ ನಾನು ಕೂಡ ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ ಗಾರು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತೀವ್ರ ಸಂತಾಪಗಳು. ಓಂ ಶಾಂತಿ.
ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೇಲೆ ರಾವ್ ಬೀರಿದ ಪ್ರಭಾವದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ರಾಜಮೌಳಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕನೂ ಅವರಿಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಖಂಡಿತ ನಾನು ಕೂಡ ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ ಗಾರು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತೀವ್ರ ಸಂತಾಪಗಳು. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿನ ಅದ್ಭುತ ಪಯಣ
ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ವಿ. ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರಾವ್ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗುವ ಮುನ್ನ, 1957ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಮಾಯಾಬಜಾರ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಾವ್ 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮಿಡಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್, ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಮತ್ತು ಡ್ರಾಮಾದಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. 1985ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಮಯೂರಿ' ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.
ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿ ಸುಧಾ ಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಹಲವು ನಂದಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಗೌರವಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಆ ನಂತರ 1987ರಲ್ಲಿ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ನಟನೆಯ 'ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ' ಎಂಬ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ರಾವ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮನರಂಜನೆ ಒದಗಿಸಿದ ಜನಪ್ರಿಯ ಚಿತ್ರ ಎಂಬ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ಒಡನಾಟದಿಂದ 'ಅಪೂರ್ವ ಸೋದರರಗಳ್' ಮತ್ತು 'ಮೈಕೇಲ್ ಮದನ ಕಾಮರಾಜನ್' ನಂತಹ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮೂಡಿಬಂದವು. ಇನ್ನು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 'ಆದಿತ್ಯ 369' ರಾವ್ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತೀರಾ ಅಪರೂಪವಾಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲೇ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಟೈಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು.