ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿವೇಕ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಹೆಸರಿನ ಹೊಸ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನೈಜ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಟಿ-ಸೀರೀಸ್ ಮತ್ತು ಐ ಆಮ್ ಬುದ್ಧಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
'ದಿ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಫೈಲ್ಸ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿವೇಕ್ ರಂಜನ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಈಗ 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನ ಬೈಸರನ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಳಲಿದೆ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಕೆಜೆಎಸ್ 'ಟೈನಿ' ಧಿಲ್ಲೋನ್ ಅವರ 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್: ದಿ ಅನ್ಟೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಡೀಪ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್' ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರ ಆಧರಿಸಿದೆ.
ನೈಜ ಘಟನೆಗಳೇ ಚಿತ್ರದ ಜೀವಾಳ
ಈ ಸಿನಿಮಾವು ಮೇ 6 ರಿಂದ ಮೇ 10, 2025ರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ತರಲಿದೆ. ಈ ಆಪರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಯಾವ ರೀತಿ ರಣತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರವನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ಸತ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದೇ ನನ್ನ ಗುರಿ
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ವಿವೇಕ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ, "ಇದು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾದ ಕಥೆ. ಎಷ್ಟೇ ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ದರೂ ಇಂತಹ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ತೆರೆಗೆ ತರಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. "ಈ ಚಿತ್ರವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡುವಂತಹ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸೇನೆಯ ಧೈರ್ಯ, ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಮತ್ತು ರಣತಂತ್ರದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸಲಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿ-ಸೀರೀಸ್ ಮತ್ತು ಐ ಆಮ್ ಬುದ್ಧಾ ಜಂಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ
ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಟಿ-ಸೀರೀಸ್ ಮತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಐ ಆಮ್ ಬುದ್ಧಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್' ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಭೂಷಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸೇನೆಯ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಆಳವಾದ ಸಂಶೋಧನೆ
ವಿವೇಕ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಆಳವಾದ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. "ಸೇನೆಯ ಹಲವು ಘಟಕಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೇವಲ ಘಟನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ನಡೆಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ
ನಿರ್ಮಾಪಕ ಭೂಷಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಗಣ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.
ವಿವೇಕ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಅವರ ನೈಜ ಘಟನೆ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಗಳು
ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿವೇಕ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಅವರ 'ದಿ ಬೆಂಗಾಲ್ ಫೈಲ್ಸ್' ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಅವರ "ಫೈಲ್ಸ್" ಸರಣಿಯ ಮೂರನೇ ಚಿತ್ರ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವರು 'ದಿ ತಾಷ್ಕೆಂಟ್ ಫೈಲ್ಸ್' ಮತ್ತು 'ದಿ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಫೈಲ್ಸ್' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. 'ದಿ ಬೆಂಗಾಲ್ ಫೈಲ್ಸ್' ಚಿತ್ರವು 1946ರ 'ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಡೇ' ಮತ್ತು ನೊಖಾಲಿ ಗಲಭೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.