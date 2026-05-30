ಬ್ರೇಕಪ್ ಗಾಸಿಪ್ಗೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಾರೆ ರೂಬೆನ್ ಡಯಾಸ್ ಆಕ್ರೋಶ! 85 ವರ್ಷದ ನನ್ನ ತಾತನಿಗೂ ಅನುಮಾನ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲಾ?
ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸೀಮರಾಗಿರುವ ಮಾನ್ಚೆಸ್ಟರ್ ಸಿಟಿ ಡಿಫೆಂಡರ್ ರೂಬೆನ್ ಡಯಾಸ್ (Ruben Dias), ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹಬ್ಬಿರುವ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ. 'ಲವ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್' (Love Island) ಖ್ಯಾತಿಯ ಸುಂದರಿ ಮಾಯಾ ಜಾಮಾ (Maya Jama) ಮತ್ತು ರೂಬೆನ್ ಅವರ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆ ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ 'ಚೀಟಿಂಗ್' (ಮೋಸ) ಸುದ್ದಿಗಳು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿವೆ.
ಏನಿದು ಗಾಸಿಪ್ಗಳ ಸುನಾಮಿ?
ಸುಮಾರು 18 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೂಬೆನ್ ಮತ್ತು ಮಾಯಾ, ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ದೂರವಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಬ್ರೇಕಪ್ಗೆ ರೂಬೆನ್ ಅವರೇ ಕಾರಣ, ಅವರು ಮಾಯಾಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹಬ್ಬಿದ್ದವು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ನೆಟ್ಟಿಗರು ರೂಬೆನ್ ಅವರನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಕೆರಳಿದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಾರೆ, ಮೌನ ಮುರಿದು ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಾತನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ರೂಬೆನ್ ಹೌಹಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದೇಕೆ?
ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿರುವ ರೂಬೆನ್ ಡಯಾಸ್, "ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮಿತಿ ಮೀರುತ್ತಿವೆ," ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅತ್ಯಂತ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಬರೆದಿರುವ ಅವರು, "ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸುಳ್ಳು ವರದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ 85 ವರ್ಷದ ತಾತನೇ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು, 'ನೀನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ ಗೆಳತಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ?' ಎಂದು ಕೇಳುವಂತಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಸಹನೆಯ ಕಟ್ಟೆ ಒಡೆದಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೋ ಕ್ಲಿಕ್ಬೈಟ್ (Clickbait) ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಚು. ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗಿರುವುದು ನಿಜ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಸದ ಕಾರಣ ನೀಡುವುದು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ," ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಮೌನವೇ ಉತ್ತರವೆಂದ ಮಾಯಾ ಜಾಮಾ:
ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದ, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೌಢಿಮೆಯಿಂದ (Maturely) ದೂರವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೀತಿ ಕೊನೆಯಾಗಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿರಲೇಬೇಕು ಎಂದೇನಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೂ ಮತ್ತು ಮಾಯಾಗೆ ಗೌರವ ನೀಡಿ ಎಂದು ರೂಬೆನ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಯಾ ಜಾಮಾ ಮಾತ್ರ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಬ್ಯುಸಿ:
ಇತ್ತ ರೂಬೆನ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅತ್ತ ಮಾಯಾ ಜಾಮಾ ತಮ್ಮ ಗ್ಲಾಮರ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಲವ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಮಾಯಾ, 2026 ರಲ್ಲಿ 'ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ಯುಕೆ' (Celebrity Traitors UK) ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗೈ ರಿಚಿಯವರ 'ದಿ ಜಂಟಲ್ಮನ್' (The Gentleman) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದ ಈ ಜೋಡಿಯ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಕಂಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ರೂಬೆನ್ ಅವರ ಈ ಖಡಕ್ ಉತ್ತರ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ!