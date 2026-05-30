ಕೇದಾರನಾಥದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸಿದ ನಟ ಯುವ ರಾಜಕುಮಾರ್
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ವುಡ್ ನಟ ಯುವರಾಜಕುಮಾರ್ ಕೇದಾರನಾಥಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ, ಪರಶಿವನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ದೇವ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಜಿವನದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಕಲಿತೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಟ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ.
ಕೇದರನಾಥದಲ್ಲಿ ಯುವ ರಾಜಕುಮಾರ್
‘ಯುವ’ ಹಾಗೂ ‘ಎಕ್ಕ’ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ ನಟ ಯುವರಾಜಕುಮಾರ್ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಬ್ಯುಸಿ ಜೀವನದಿಂದ ಕೊಂಚ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೇದರನಾಥನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಟ.
ಕೇದರನಾಥದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸಿದ ನಟ
ಯುವ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಕೇದರನಾಥ ಮಂದಿರದ ಮುಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾವುಟವನ್ನು ಹಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಾವು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡಿಗ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಟ ಕೇದಾರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಯಿಂದ ನಾನು ಏನನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇದಾರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿತೆ?
ಕೇದಾರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಕಲಿತೆ? ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಬಂದ ಉತ್ತರವಿದು…. ನಾನು ಇದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ , ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿತ್ತು, ಸಮುದ್ರವು ನೋವು, ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ, ನಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪರ್ವತಗಳು, ಅದು ಒತ್ತಡ, ನೋವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಅನುಭವಿಸಲು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಹರ್ ಹರ್ ಮಹಾದೇವ್ ಪದಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಂಪಿಸಿದವು
ಹರ್ ಹರ್ ಮಹಾದೇವ್ ಎಂಬ ಪದಗಳು ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭೂದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕಂಪಿಸಿದವು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿದವು. ನಾವು ಚಾರಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲ ನಡೆದು ಕೇದಾರನಾಥ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ತಲುಪಿದ ಕ್ಷಣ, ಎಲ್ಲವೂ ನಿಂತು ಸ್ತಬ್ಧವಾಯಿತು.
ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗ ಕಾಲವು ಸ್ಥಭ್ತವಾಯಿತು
ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ನಿಂತಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಾನು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದೆ, ಭೂತಕಾಲವಿಲ್ಲ, ಭವಿಷ್ಯವಿಲ್ಲ, ವರ್ತಮಾನ ಮಾತ್ರ. ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಅವನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿರುವಿರಿ ಎಂದು ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭಾವಿಸಿದಾಗ, ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನೂ ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನನ್ನೂ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರುವ ಯೋಜನೆ ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಅವನ ಯೋಜನೆ.
ಅವನಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಲಿತೆ
ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ, ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ನನ್ನನ್ನು ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದದ್ದು, ಕಲಿತದ್ದು ಅಥವಾ ಕಲಿಯದಿರುವುದು ಏನೇ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನ ಕೃಪೆ. ಸರಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು, ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಅವನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾಗಿ ನಾನು ಇರಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಕಾರಣ. ನಾನು ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅವನೇ, ಹರ್ ಹರ್ ಮಹಾದೇವ.
ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೌನವೇ ಉತ್ತರ
ನಾನು ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಮಂದಿರ, ಜನರು, ಕುದುರೆಗಳು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು, ದೇವಾಲಯದ ಗಂಟೆಗಳು, ನದಿಯ ಘರ್ಜನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಕಲಿತ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಮೌನದ ನಂತರ ಬರುವ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ ಅದು ಎನ್ನುವುದು ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ?ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ? ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆ ? ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಉತ್ತರ ? ಎಲ್ಲಾದಕ್ಕೂ ಮೌನವೇ ಉತ್ತರ .... ಏಕೆಂದರೆ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ್’’ ಎಂದು ಯುವರಾಜಕುಮಾರ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
