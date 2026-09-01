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ಯಶಸ್ವಿನಿ ರವೀಂದ್ರ

ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿ ‘ಕಮಲಿ’ ನಟಿ ಯಶಸ್ವಿನಿ ರವೀಂದ್ರ, ಚೊಚ್ಚಲ ತಾಯ್ತನದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

tv-talk Sep 01 2026
Author: Pavna Das Image Credits:Instgaram
Kannada

ಕಮಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿ

ಕಮಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿನಿ ರವೀಂದ್ರ ರಿಷಿ ಸರ್ ತಂಗಿ ರಚನಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯ ಸಂಬಂಧ, ಯಶಸ್ವಿನಿ ನಟನೆಯನ್ನು ಜನರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದರು.

Image credits: Instgaram
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ವಿಲನ್ ಆಗಿಯೂ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದ ಚೆಲುವೆ

ಕಮಲಿಗೂ ಮುನ್ನ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಉದಯ ಟಿವಿಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮನೆದೇವ್ರು ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.

Image credits: Instgaram
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ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನಟನೆ

ಕಮಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಬಳಿಕ ‘ಕಾಲವೇ ಮೋಸಗಾರ’ ಎನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಕಿರುತೆರೆಯಿಂದ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಬರಲಿಲ್ಲ.

Image credits: Instgaram
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2023ರಲ್ಲಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ

2023ರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಚೇತನ್‌ ಆರ್‌ಜೆ ಎನ್ನುವವರ ಜೊತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸ್ನೇಹಿತರ ನಡುವೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು.

Image credits: Instgaram
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ತಾಯಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಭ್ರಮ

ಇದೀಗ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ್ದು, ತಾಯಿಯಾಗುವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instgaram
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ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಫೋಟೊ ಶೂಟ್

ಯಶಸ್ವಿನಿ ಪತಿ ಜೊತೆ ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ Turns out, our love had a heartbeat ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instgaram

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