Dragon Glimpse: ನನ್ನ ಕನಸಿಗೆ ಬರಬೇಡಿ.. ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಹೊಸ ಅವತಾರ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್
ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎನ್ಟಿಆರ್-ನೀಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್
ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ತುಂಬಾ ದಿನಗಳಿಂದ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು, ಅವರ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸುವಂತಹ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 4.28 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರ ಅಬ್ಬರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಲ್ಲ. "ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಕನಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಂದವರ ಮುಖಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ... ಉಳಿದಿರುವ ಶತ್ರುಗಳ ಮುಖಗಳೇ ಬರುತ್ತವೆ. ತಪ್ಪಿಯೂ ನನ್ನ ಕನಸಿಗೆ ಬರಬೇಡಿ" ಎಂದು ಎನ್ಟಿಆರ್ ಹೇಳಿದ ಡೈಲಾಗ್, ಆ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ತಾರಕ್ ಅವರ ಲುಕ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಎನ್ಟಿಆರ್ ಲುಕ್ ಸಖತ್ ವೈರಲ್
ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಇದ್ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟೈಟಲ್ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಅನ್ನೇ ಈಗ ಖಚಿತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದರೆ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಾರಕ್ ಅವರ ಲುಕ್ ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅದು ಹಿಂದಿನಂತಿಲ್ಲ, ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ.
ಆರು ವಿಲನ್ಗಳ ಜೊತೆ ಫೈಟ್?
'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ, ಬದಲಾಗಿ ವಿಲನ್ಗಳ ಪರಿಚಯವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರು ಎನ್ಟಿಆರ್ ಪಾತ್ರ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರು ಮಂದಿ ಭಯಾನಕ ವಿಲನ್ಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ವಿಭಿನ್ನ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ನೊಂದಿಗೆ ನೋಡಿದರೇನೇ ಬೆವರುವಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಲನ್ಗಳ ನಡುವೆ, ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೇಡ್ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು 'ಈ ಕಥೆಯ ನಿಜವಾದ ಹೀರೋ ನೀವೇ' ಎನ್ನುತ್ತಾ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಕಥೆ
ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಕಥೆಗಳನ್ನೇ ಹೊಂದಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅವರು ಒಂದು ಸರಣಿಯಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾಯಕರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ನಂತರ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ವಿಲನ್ಗಳ ಸುತ್ತ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. '1967ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಥೆ' ಎಂದು ವಿಡಿಯೋ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೆಜಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಸಲಾರ್ ಕೂಡ ಅಂದಿನ ಕಥೆಗಳೇ ಎಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ತಪ್ಪದಂತೆ, ಅದೇ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಲೀಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಚಿತ್ರತಂಡ
ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಬಹಳ ಕಾಲವಾಗಿದೆ. 'ದೇವರ' 2024ರಲ್ಲಿಯೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 'ವಾರ್' ಬಂದರೂ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಎನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾರಕ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಹಸಿವಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಸಿನಿಮಾ ಫುಲ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋದಿಂದಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ, ಅಂದರೆ 2027ರ ಜುಲೈ 11ರಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು
'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳಾಗಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವಂತಹ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡಲು ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮೇಲೆ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೊಂಚ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅರಿತ ಚಿತ್ರತಂಡ ಈ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ತಾರಕ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಉಡುಗೊರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ದಿಲ್ ಖುಷ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.
