ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಪುತ್ರಿ ಸುಹಾನಾ ಖಾನ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ಒಂದು ವಾಚ್ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಆ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಆ ವಾಚ್ ಯಾವುದು? ಅದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್.

ಸುಹಾನಾ ಖಾನ್, ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಾದ್‌ಶಾ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಖಾನ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ. 'ದಿ ಆರ್ಚೀಸ್' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ನಟನೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಸುಹಾನಾ, ತಮ್ಮ ಲಕ್ಸುರಿ ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ಗೆ ಸಖತ್ ಫೇಮಸ್. ಅವರು ಬಳಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸದ್ಯ ಅವರು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ 'ಕಿಂಗ್' ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.

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ಸುಹಾನಾ ಅವರ ದುಬಾರಿ ವಾಚ್

ಕೆಲ ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ, ಸುಹಾನಾ ಖಾನ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆಗ ಅವರ ಕೈಲಿದ್ದ ಒಂದು ವಾಚ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದಿತ್ತು! ಹೌದು, ಸುಹಾನಾ ಧರಿಸಿದ್ದು 'Jaeger-LeCoultre' ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ 'Reverso Tribute Duoface' ಮಾಡೆಲ್ ವಾಚ್. ಇದು ಲಕ್ಸುರಿ ವಾಚ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಈ ವಾಚ್‌ನ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದರ ಡಯಲ್ ಅನ್ನು ತಿರುಗಿಸಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದೇ ವಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಲುಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 'The Indian Horology' ಅನ್ನೋ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಹಾನಾ ಈ ವಾಚ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಧರಿಸಿದ್ದರು.

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ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಲೆ ಸುತ್ತುತ್ತೆ!

'The Watch Pages' ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಾಚ್‌ನ ಬೆಲೆ 164,108 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್. ಅಂದರೆ, ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,43,07,739, ಅಂದ್ರೆ 1.43 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ! ಇದು ರೋಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಣ್ಣದ ವಾಚ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮೊಸಳೆಯ ಚರ್ಮದ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ (alligator leather strap) ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಡಯಲ್ ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ರೋಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದೆ.