ತಮ್ಮ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ತಿಳಿಸಿದಾಗ, ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಸಖತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ತಿಳಿಸಿದಾಗ, ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಸಖತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 19, 2026 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾಗಳದ್ದೇ ಹವಾ!
ಹೌದು, ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಅವರ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆಯ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಸಮಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ಮುದ್ದಾದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಜೂನ್ 19, 2026 ರಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾವೊಂದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿರುವುದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಂತ ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಬಜೆಟ್ಗಿಂತ 300% ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ.
ಸಮಂತಾ ಕ್ಯೂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್
ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಸಮಂತಾಗೆ ಒಂದು ಐಪ್ಯಾಡ್ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ ಸಮಂತಾ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ದಂಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಬಾಯಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ತೆರೆದೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ನಾವು 100 ಕೋಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ! ಅಂತ ಖುಷಿಯಿಂದ ಕೂಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಮಂತಾ ಹೀಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ ರಿಲೀಸ್ಗೂ ಮುನ್ನ, ನನಗೆ ಒಂದೇ ಚಿಂತೆ ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು: ಜನ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ? ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪೋಸ್ಟರ್, ಟೀಸರ್ ಜನರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದೆಯಾ? ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅಂತ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರು ಬಿ-ಸೆಂಟರ್ನ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್, ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಓಪನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಆಗಬಹುದು?' ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಯೋಚಿಸದೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸಿನಿಮಾ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ? ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಸರಿ.
ಜನ ಅವಳನ್ನ ಗ್ಲಾಮರ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಒಬ್ಬಳೇ ಇರೋ ಸಿನಿಮಾ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ? ಯಾರೂ ಬರಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದರು. 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ರಿಲೀಸ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಇದ್ದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಯಾರಾದ್ರೂ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ರಿಸ್ಕ್ಗಳು ಫಲ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ನಮಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಅದು ಫಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯ ಆರಂಭ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಿ ಅಥವಾ ಸಿ ಸೆಂಟರ್ನ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ತಕ್ಷಣ 'ಇಲ್ಲ' ಅನ್ನೋ ಉತ್ತರ ಬರದಿರಲಿ. 'ನೋಡೋಣ' ಅನ್ನೋ ಉತ್ತರವಾದರೂ ಬರಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ.
ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ
ಬಿ.ವಿ. ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದ್ದ ಕೆಲವು ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ. ಈ ಯಶಸ್ಸು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವ ಆರಂಭ ಎಂದು ಸಮಂತಾ ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.