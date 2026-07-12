ಮಟನ್ನಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಭಾಗ ಯಾವುದು? 200 ಪೀಸ್ ತಿಂತಾರಂತೆ!
ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ದೊಡ್ಡ ಫುಡ್ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಹಿಂದೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪಗಿದ್ದರು ಅನ್ನೋದೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ತಾರಕ್ಗೆ ಮಟನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಮಟನ್ನ ಯಾವ ಭಾಗವನ್ನು ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಇಷ್ಟದ ಫುಡ್; ಅವರು ದಪ್ಪ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ?
ಟಾಲಿವುಡ್ನ 'ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮಾಸಸ್', ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳಿವೆ. ಅವರ ನಟನೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತೆಯೇ, ಊಟದ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಅವರು ಎತ್ತಿದ ಕೈ. ಹಿಂದೆ ತಾರಕ್ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪಗಿದ್ದರು. 'ಈ ಮಾಯಾ ಪೇರೇಮಿಟೋ' ಸಿನಿಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ, ತಾನು ಅಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಆಗಲು ಕಾರಣ ಮತ್ತು ತನ್ನಿಷ್ಟದ ಮಟನ್ ಖಾದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಸಕ್ತಿಕರ ವಿಷಯಗಳು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಎನ್ಟಿಆರ್ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟವಾದ ಮಟನ್ ಭಾಗ? ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ?
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾರಕ್, ತಮಗೆ ನಾನ್ವೆಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಅಂತ ತಾವೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಟನ್ನಲ್ಲಿ 'ನಳ್ಳಿ ಮೂಳೆ' ಅಥವಾ 'ನಳ್ಳಿ' (Mutton Nalli/Bone Marrow) ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿಯಂತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ನಳ್ಳಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎನ್ಟಿಆರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಬೇರೆಯೇ ಇತ್ತು. ತಮಗೆ ನಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ, ಒಂದೆರಡಲ್ಲ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 200 ನಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಅಷ್ಟನ್ನೂ ತಾವೇ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ತಾರಕ್ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ದಪ್ಪ ಆಗಲು ಕಾರಣ ಯಾರು?
'ಈ ಮಾಯಾ ಪೇರೇಮಿಟೋ' ಚಿತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾರಕ್ ಈ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕನ ತಂದೆ ವಿಜಯ್ ಒಬ್ಬ ಫೈಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಾರಕ್ಗೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಒಡನಾಟವಿದೆ.
ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಗೆ ನಳ್ಳಿ ಮೂಳೆ ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಫೈಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪತ್ನಿ
ಎನ್ಟಿಆರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಫೈಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಊಟದಿಂದಲೇ ತಾನು ದಪ್ಪಗಾಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ಎನ್ಟಿಆರ್ ಹೇಳಿದರು. ತಮಗೆ ಮಟನ್ ನಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟವೆಂದು ತಿಳಿದು, ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ.
ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಬಡಿಸಿ.. ಹೇಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಎಂದು ಕಲಿಸಿದರು
ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸ್ವತಃ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಆ ನಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಬಡಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸವಿಯಬೇಕು, 'ಹೇಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕು' ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದು ತಾರಕ್ ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಫೈಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಂಪತಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್
ಕೇಳಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಒಂದೆರಡಲ್ಲ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 200 ನಳ್ಳಿ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. 'ಅದಕ್ಕೇ ನಾನು ಆಗ ಅಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇದ್ದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಎನ್ಟಿಆರ್, ಇದು ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮದ ಬಂಧವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಋಣವನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ತೀರಿಸಲಾಗದು" ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿ ನುಡಿದರು.
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