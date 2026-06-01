ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್, ಆಲಿಯಾರನ್ನು ಯಾಕೆ ಅನ್ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದೆ? ಗುಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್
ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಅವರು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಅನ್ಫಾಲೋ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್, ಕೊನೆಗೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ್ದ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿದ್ದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹಲವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಂಬಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಾಟಕೀಯತೆ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕೇವಲ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮಾಡಿದ 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್' ಎಂದು ಕರಣ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ ಕರಣ್
ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ತಮ್ಮ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕುರಿತ ಎಲ್ಲಾ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಗಮನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಅನ್ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ವಿಷಯ 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುದ್ದಿ' ಆಗಬಾರದು ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ ನಿರ್ಮಾಪಕ, ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ವಿಷಯಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುವಂತೆ ಜನರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ
ಈ ಹಿಂದೆ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಅವರ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಿಂದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್, ಆಲಿಯಾ ಭಟ್, ವರುಣ್ ಧವನ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರಂತಹ ಹಲವು ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಗಮನಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಅಚ್ಚರಿಯೆಂದರೆ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು, ಇದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು.
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ, ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಹೊಸ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಲಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತು ಅನನ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ ನಟನೆಯ 'ಚಾಂದ್ ಮೇರಾ ದಿಲ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದರು, ಇದು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಇದಾದ ನಂತರ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ 'ನಾಗ್ಜಿಲ್ಲಾ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
