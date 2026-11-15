ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾ ರಾಮನ್ ಮತ್ತು ರಂಜಿತ್ 1999ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಈ ದಂಪತಿ 2014ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಬಳಿಕ ರಂಜಿತ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆಯಾಗಿ, ಆ ಸಂಬಂಧವೂ ಮುರಿದಿತ್ತು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ ಈ ಜೋಡಿ ಕೋವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮರುಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ 'ಮನ ಮಿಡಿಯಿತು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಪ್ರಿಯಾ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೋಡಿ! ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾ ರಾಮನ್ ಬದುಕಿನ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥೆ
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಮದುವೆ ಮತ್ತು ವಿಚ್ಛೇದನದ ಸುದ್ದಿಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೂರವಾಗಿದ್ದ ದಂಪತಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸುವುದು ಅಪರೂಪ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಟರಾದ ರಂಜಿತ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾ ರಾಮನ್ ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಇಂತಹದ್ದೇ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮದುವೆ, ವಿಚ್ಛೇದನ, ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ ಈ ಜೋಡಿಯ ಕಥೆ ಈಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
1999ರಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಪ್ರೇಮಕಥೆ
ರಂಜಿತ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾ ರಾಮನ್ ಇಬ್ಬರೂ 1993ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದವರು. ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಂಜಿತ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಿಯಾ ರಾಮನ್, 1999ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ನೇಸಂ ಪುದುಸು' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಹತ್ತಿರವಾದರು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಮೂಡಿತು. ಬಳಿಕ ವಿವಾಹವಾದ ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಪ್ರಿಯಾ ರಾಮನ್ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಾಮ ಪಡೆದು ಕುಟುಂಬದ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲೂ ನಟಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು. ರಂಜಿತ್ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.
ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನಟನೆ
ಪ್ರಿಯಾ ರಾಮನ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಪರಿಚಿತ ಮುಖ. 1995ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಎಂ.ಎಸ್. ರಾಜಶೇಖರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಮನ ಮಿಡಿಯಿತು' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ನೀರಜಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಿಯಾ ರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು.
ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆ
ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಬಳಿಕ 2014ರಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾ ರಾಮನ್ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಹಿರಿಯ ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಶ್ರಫ್ ಅವರು ಈ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಗೆ ರಂಜಿತ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯಷ್ಟೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ಇದೇ 2014ರಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ್ ನಟಿ ರಾಗಸುಧಾ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. ಆದರೆ ಈ ಮದುವೆಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. 2015ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರೆಯಾದರು.
ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ ರಂಜಿತ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾ
ವಿಚ್ಛೇದನದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ರಂಜಿತ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾ ರಾಮನ್ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ರಂಜಿತ್ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಹೀಗೆ ಹಲವು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಕಂಡ ಈ ಜೋಡಿಯ ಬದುಕು, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.